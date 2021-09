WTA Luxembourg: Élise Mertens se fait peur mais écarte Sasnovich au 2e tour

Elise Mertens s’est qualifiée dans la douleur pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, après sa victoire en trois sets 3-6, 6-2, 7-5 en 2h17 contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) jeudi.

Menée un set à zéro puis 5-3 dans le 3e set, la Limbourgeoise a su inverser la tendance pour s’imposer. «J’ai souvent joué contre elle et c’était toujours compliqué. Dans le 3e set, je suis resté calme et j’ai joué point par point. Elle est forte sur son revers mais elle a un peu plus de mal sur son coup droit. J’ai donc essayé de jouer dessus. Cela a réussi», a réagi Mertens jeudi après la rencontre.

Éliminée en 8es de finale de l’US Open il y a 10 jours, Mertens est heureuse de retrouver ses fans au Luxembourg, où elle avait atteint les demi-finales en 2017. «Je suis très contente d’être ici. Le Luxembourg est proche de la maison et j’ai donc beaucoup de supporters qui peuvent venir. Cela fait toujours du bien de jouer devant du public.»

En quarts de finale, la native de Louvain affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova, 35e mondiale et tête de série N.5. Vondrousova avait éliminé Alison Van Uytvanck au premier tour. «C’est une gauchère qui joue très bien et qui a réalisé de bons résultats cette saison. Il faudra être très agressive sur une surface rapide. Mais je vais d’abord me reposer et nous verrons demain (NDLR: vendredi) », a-t-elle conclu.