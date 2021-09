Victoire et sans faute pour Toby Alderweireld avec Al-Duhail

Al-Duhail et Toby Alderweireld se sont imposés 1-2 face à Al-Arabi jeudi lors de la 2e journée de la Qatar Stars League.

Rabih Boussafi a inscrit un doublé en seconde période (53e et 66e), le but d’Abdulqadir Ilyas arrivant trop tard (90e+5).

Plus tôt dans la journée, Al-Sadd était sorti victorieux 1-3 de sa rencontre face au Qatar SC malgré une passe décisive d’Isaac Mbenza pour le but de Sebastian Soria (38e), Après la pause, le champion qatari a rétabli l’ordre grâce à des buts d’André Ayew (64e), Guilherme (78e) et Bagdad Bounedjah (83e). Al-Sadd compte le maximum de points après deux journées de match et trône en tête du classement à égalité avec Al-Duhail. Le Qatar SC compte un maigre total d’un point sur six.