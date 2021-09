Bois de la Cambre: la Cour d’Appel confirme la condamnation de la Ville de Bruxelles

La Cour d’appel de Bruxelles a confirmé ce jeudi la condamnation de la Ville de Bruxelles dans le dossier de la fermeture à la circulation motorisée de la boucle Sud du Bois de la Cambre.

Par rapport à la situation actuelle, le jugement ne change rien car à la suite de sa condamnation en première instance, la Ville avait partiellement fait marche arrière.

Elle l’avait fait tout en allant en appel contre la décision du Tribunal de première instance qui avait fait droit aux demandes d’ouverture, notamment de la commune d’Uccle, concernant la boucle sud du Bois.

Pour se conformer à l’ordonnance du tribunal civil, elle avait pris un certain nombre de mesures en rouvrant l’avenue de Boistfort et du Brésil vers l’avenue Franklin Roosevelt et en proposant de mener un test avec un bureau d’experts indépendant désigné par toutes les communes concernées. Les tests devraient démarrer en décembre prochain.

Un processus de participation citoyenne est également prévu par la Ville, avec les communes et les comités de quartier.

«Nous prenons acte de la décision. Ceci étant, la situation actuelle fait consensus lors de nos discussions. Nous continuons à travailler sur les différents aménagements avec l’ensemble des communes et la Région. Encore, hier matin, il y avait une réunion à ce sujet», a affirmé jeudi le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

De son côté, le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR) s’est félicité de ce que l’‘arrêt de la Cour d’Appel confirme d’une part que la commune d’Uccle, avait le droit d’ester en justice contre une décision de la Ville qui «préjudicie principalement les Ucclois» et d’autre part qu’il y avait bel et bien «urgence à rouvrir au moins partiellement la boucle sud du Bois».

Celui-ci a concédé dans le même temps que la demande d’une réouverture plus large du Bois a été refusée dès lors qu’un nouveau test objectivé par un bureau d’experts va se mettre en place.

Seule la notion d’équilibre, qui à mes yeux n’est pas celle de maintenant, nous fera aboutir.

Pour le bourgmestre libéral d’Uccle, il s’agit, quoi qu’il advienne, d’un «premier cadenas qui nous protège contre un éventuel retour en arrière et une fermeture totale du Bois».

A ses yeux, cela n’est cependant pas suffisant. Depuis la rentrée, la circulation est chaotique chaussée de Waterloo, chaussée de la Hulpe et dans les quartiers avoisinants.

«Je persiste aussi à croire que les automobilistes, qui proviennent du Brabant flamand et du Brabant wallon en prenant la drève de Lorraine, doivent pouvoir atteindre l’avenue Louise en empruntant l’avenue de Groenendael et l’avenue de Diane qui serait alors en double sens. En d’autres termes, tester l’ouverture de l’aile ouest du Bois de la Cambre pour soulager la chaussée de Waterloo, ce qui laisserait encore plus de 70% d’espace dans le bois pour les autres modes de transport», a-t-il ajouté.

«Je n’ignore pas qu’il existe et existera toujours des «camps» qui veulent l’ouverture complète et d’autres la fermeture totale, mais en l’occurrence la justice vient encore de confirmer qu’aucun n’aura gain de cause. Seule la notion d’équilibre, qui à mes yeux n’est pas celle de maintenant, nous fera aboutir», a-t-il conclu.