Ça valse à «Danse avec les stars»

Après deux ans d’absence, la 11e saison de «Danse avec les stars» s’annonce comme celle du changement. Mais pas trop quand même!

Les amateurs de salsa, cha-cha et autre jive ont dû prendre leur mal en patience mais, ça y est, après deux ans d’absence, Danse avec les stars revient sur TF1. Nouveaux candidats évidemment mais aussi nouveaux danseurs et du changement du côté du jury. Les seuls indéboulonnables restent le présentateur Camille Combal et le taulier des jurés, Chris Marques.

Du côté des célébrités, on découvrira l’énigmatique effeuilleuse burlesque Dita Von Teese; l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes); Bilal Hassani (candidat français à l’Eurovision 2018); Lucie Lucas (Clem); le youtubeur préféré des ados, Michou; Lââm; l’humoriste Gérémy Crédeville; l’ex-candidat de Koh-LantaMoussa; Aurélie Pons (Ici tout commence); la «chanteuse» Wejdene; la youtubeuse Lola Dubini et Tayc (chanteur, nouveau représentant de l’Afrolov’).

Aux côtés de Chris Marques, le jury se composera du couturier Jean Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova (la plus titrée de l’émission) et de François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris.

La troupe de danseurs professionnels se renouvelle aussi. Aux côtés de Fauve Hautot, Candice Pascal, Inès Vandamme, Maxime Dereymez, Christophe Licata, Anthony Colette, Jordan Mouillerac, de nouveaux danseurs et danseuses font leur entrée dans la compétition.

La mécanique de l’émission va considérablement évoluer. Le pouvoir des juges va être renforcé et des nouveautés feront leur apparition chaque semaine ou presque pour rendre la compétition encore plus intense.

Du côté de l’animation, Camille Combal reste aux manettes de l’émission principale mais sans Karine Ferri qui, elle, sera aux commandes d’une deuxième partie de soirée renouvelée où elle recueillera les impressions des candidats et de leurs partenaires de piste.

Quel couple remportera cette 11e édition et succédera ainsi à Sami El Gueddari et Fauve Hautot? Pour le savoir, rendez-vous chaque vendredi sur TF1.

TF1, 21.05