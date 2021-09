«Sex Education»: la série jouissive revient pour une 3e saison

On avait laissé Otis, un brin rêveur, attendant une réponse de Maeve à son message vocal: «C’est toi, ça a toujours été toi.

Je t’aime Maeve!» Hélas pour le jeune homme, le message a été effacé par Jackson, qui s’affirme en rival surprenant et Maeve ne saura jamais (pour le moment) rien de cette touchante déclaration…

Depuis lors, de l’eau a semble-t-il coulé sous les ponts durant l’été et une nouvelle année scolaire débute à Moordale. Le proviseur Groff, forcé de prendre un peu de recul, a été remplacé par une jeunette encore plus coriace qui a décidé de sévir. Finis les cours d’éducation sexuelle, les explorations libidineuses et l’affirmation de sa personnalité. La «nouvelle» réhabilite l’uniforme et prône des règles médiévales complètement intolérantes.

De son côté, Otis et sa nouvelle petite moustache (qui va décomplexer plus d’un ado duveteux) multiplie les relations sexuelles tandis que son meilleur ami, Éric s’affiche enfin librement avec Adam.

Mais la surprise du chef revient à Jean, la mère d’Otis (géniale Gillian Anderson) que l’on découvre le ventre bien rond et la quarantaine pourtant bien tassée…

Adulée par les ados et leurs parents, Sex Education a été saluée de toutes parts pour sa liberté d’expression et la qualité de son écriture. Affichant un casting de jeunes comédiens absolument impeccables, la série a réussi à progresser dans son récit sans perdre de sa fraîcheur.

Si vous n’avez jamais jeté un œil à cette série british hautement recommandable, on vous conseille de vous y plonger sans complexe mais on vous met en garde: Sex Education reste fortement addictive et cette troisième saison à présent disponible, ne va pas arranger le manque qu’elle laissera inévitablement.

