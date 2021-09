PHOTOS | Estaimpuis: l’entrée défoncée pour du tabac, porte des Bâtisseurs

Après le calme du Covid, Point T subit de nouveaux vols. Un conséquent s’est déroulé ce jeudi matin, peu avant 6 heures. La police est vite arrivée mais les voleurs n’ont pas traîné.

Réveil mouvementé, ce jeudi, pour le gérant de Point T, ce magasin de tabac du côté de la porte des Bâtisseurs: la persienne métallique pourtant solide n’a pas résisté.

Elle a été soulevée à la force des bras avant que la vitre ne soit défoncée. Des dizaines et des dizaines de produits de tabac ont été emportées. Des dégâts conséquents pour un vol conséquent. EdA

D’après ce qu’a pu constater le gérant sur les caméras de surveillance, «ils sont arrivés à quatre à bord d’un véhicule immatriculé en Belgique. On les voit à 5 h 42. Une dizaine de minutes plus tard, ils étaient déjà repartis.

Bien que la police soit arrivée très rapidement, ils étaient déjà repartis avec de nombreuses cartouches de cigarettes. Si on associe ce Point T à celui de Néchin, on en est à 30 cambriolages et braquages en 20 ans…

Durant la période Covid, on n’a pas eu le moindre vol. Depuis que c’est passé, c’est reparti».

Ce jeudi après-midi et au regard de la façon dont les individus ont opéré, des ouvriers sécurisaient le site: comme le volet a pu être soulevé en se déformant en accordéon, un rail plus épais a été soudé pour qu’il ne puisse plus remonter.

Et le peu qui pourra être soulevé ne donnera plus accès à une vitre mais à des plaques métalliques protégeant le bas des vitres.