Fin de la saga: l’immeuble néoclassique du Meyboom finalement sauvé

«Excellente nouvelle et victoire» pour l’ARAU

L’ARAU, dont le travail a grandement contribué à faire connaître cet épineux dossier et à l’incliner vers cette issue positive, se félicite évidemment de cette solution. «C’est une excellente nouvelle et une victoire pour l’ARAU qui se battait depuis 2013 pour la sauvegarde de ces bâtiments remarquables», assure l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaine. «Un travail de longue haleine et une mobilisation citoyenne (pétition de plus de 8.000 signataires, groupe de travail pour le dépôt d’une demande de classement…) ont fini par payer».

Mais l’ARAU ne s’endort pas sur ses lauriers: «Nous resterons bien entendu très attentifs au développement de ce nouveau projet et n’abandonnerons pas la procédure de classement déposée en mai 2020. Si elle aboutit positivement, elle garantira la pérennité des bâtiments».