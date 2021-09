Animal Rights se réjouit que l’UE ne veuille plus de l’expérimentation animale

L’organisation de défense des droits des animaux Animal Rights se réjouit du vote, hier mercredi au Parlement européen, en faveur d’une résolution visant à mettre fin à l’utilisation des animaux dans la recherche scientifique, les tests de sécurité et l’éducation.

«Cela signifie le coup d’envoi de nouvelles règles sur l’expérimentation animale», déclare Jen Hochmuth, coordinatrice de la campagne «Remplacez l’expérimentation animale» pour Animal Rights. «Il s’agit d’une occasion historique de mettre l’accent sur la recherche moderne, de pointe et pertinente pour les êtres humains et d’accélérer la transition vers une Europe sans expérimentation animale».

L’ONG remarque que le Parlement européen a souligné que le plan d’action ne devrait pas être la responsabilité de quelques-uns, mais devrait être mis en œuvre par un groupe de travail inter-services de haut niveau, impliquant toutes les directions générales clés de la Commission et les agences de l’UE, dans le but de travailler avec les États membres et les parties prenantes concernées pour apporter des changements. La nécessité d’un financement et d’une formation préférentiels pour les méthodes d’expérimentation non animale dans toutes les initiatives de recherche et d’innovation de l’UE a également été reconnue, ajoute Animal Rights.