VIDÉO | Chelsea-Zenith: Reece James poste une vidéo de cambrioleurs à l’oeuvre chez lui pendant le match

L’international anglais a publié ce jeudi une vidéo sur Instagram montrant quatre hommes entrer par effraction chez lui mardi soir. L’ailier droit de Chelsea, 21 ans, était à ce moment précis à l’oeuvre avec son club en Ligue des champions contre le Zenit.

Le coéquipier de Romelu Lukaku explique que les voleurs ont réussi à s’emparer d’un coffre-fort dans lequel il gardait, entre autres, ses médailles de la Ligue des champions, de la Supercoupe et de l’Euro. «J’ai gagné ces médailles en représentant Chelsea et l’Angleterre. C’est un honneur que personne ne peut me retirer, même si je n’ai aucune preuve physique pour le montrer», a déclaré Reece James, qui souligne «ne jamais garder de bijoux à la maison».

Le footballeur appelle ses supporters à l’aider à identifier les «lâches auteurs» de ce méfait et affirme que la police a déjà «des indices clairs» sur les responsables. «Nous les avons presque», dit James, ajoutant que «heureusement personne n’était à la maison» et que lui-même se porte bien. «J’espère que nous pourrons attraper ces personnes et que justice sera faite.»