VIDÉO | C’est la rentrée chez les scouts: on laisse tomber le masque, mais pas partout...

Après un été particulièrement compliqué, marqué par les inondations en plus du Covid, les scouts entament une nouvelle saison.

Dans les mouvements de jeunesse, le bilan des camps d’été a été positif, malgré les inondations et le Covid-19.

Place à la rentrée désormais. Les scouts attaquent une nouvelle saison. En Wallonie, ils peuvent même laisser tomber le masque.

Ce qui est «particulier», pour cette rentrée chez les scouts, «c’est qu’on a des mesures différentes en fonction du lieu géographique. Les mesures sont différentes à Bruxelles et en dehors de Bruxelles. En dehors de Bruxelles, on a presque un retour à la normale: il n’y a pas plus de port du masque nécessaire ni à l’intérieur ni à l’extérieur, plus de distanciation spécifique non plus à respecter», précise le porte-parole de la fédération des scouts.

«On demande quand même de maintenir un registre de présences pour pouvoir faire un tracing au cas où cela s’avérerait nécessaire», poursuit Adrien Mogenet. Ce dernier, évoquant le comité de concertation programmé ce vendredi, voit une possible avancée dans la jauge pour les événements. Pour davantage de 200 personnes, il faut par exemple demander une autorisation aux autorités communales à Bruxelles - voir les détails dans l’interview vidéo en tête de l’article.