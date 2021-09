Budget fédéral | Gilkinet à De Bleeker: «nous avons besoin de politiques nouvelles et d’investissement»

«L’économie est encore fragile et on n’a pas encore digéré toutes les conséquences du Covid et des inondations, l’exercice budgétaire devra le prendre en compte.

Nous avons besoin de politiques nouvelles et d’investissement, au-delà des mesures d’économie structurelle déjà décidées et appliquées en 2021.»

Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet réagit ainsi aux propos tenus jeudi matin dans Le Soir par la secrétaire d’Etat au Budget Eva de Bleeker (Open Vld). Selon la libérale, «La croissance est de retour et significative, autour de 5,7% pour 2021 et 3% pour 2022. Il est donc souhaitable de faire dès à présent un effort supplémentaire de 0,4%, pour un effort global égal à 0,6%, soit environ 3 milliards d’euros», a expliqué Mme De Bleeker. En termes de mesures d’assainissement, elle évoque par exemple la réduction des coûts de fonctionnement de l’Etat, des économies sur l’utilisation des bâtiments de l’Etat avec le télétravail ou encore la fiscalisation des achats sur internet en dessous de 22 euros.

«L’accord de gouvernement prévoit de renouer avec l’investissement public», répond Georges Gilkinet. «Ce qui est nécessaire et va permettre de créer de l’emploi et de nous mettre sur la voie de la transition. Je soutiens pleinement cet objectif et veillerai à ce qu’il soit rencontré!», assure le ministre de la Mobilité.

Le gouvernement fédéral poursuivra ses travaux budgétaires demain/vendredi. Les États membres doivent soumettre leurs projets de plans budgétaires à l’Europe au plus tard le 15 octobre. L’UE a suspendu pour l’an prochain encore l’application des règles de Maastricht.