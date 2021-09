VIDÉO | Les images les plus fortes du décollage des quatre premiers touristes de SpaceX

Le décollage vu depuis la Floride, la séparation du premier et du second étage de la fusée et les événements depuis l’intérieur du vaisseau: voici les images marquantes du décollage de ce premier vol spatial touristique à bord de la fusée SpaceX.

La fusée Falcon 9 a décollé à l’heure prévue, 20H02 locales (00H02 GMT jeudi) depuis la mythique aire de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride, dans un grondement et une boule de feu illuminant la nuit.

Quelques minutes plus tard, le premier puis le second étage de la fusée se sont séparés, laissant la capsule Dragon et ses passagers seuls dans le cosmos.

Les quatre Américains à bord feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe et pourront ainsi profiter d’une vue spectaculaire à travers un dôme de verre.

La mission a été affrétée par le milliardaire Jared Isaacman, 38 ans, patron d’une entreprise de services financiers et pilote aguerri. Le prix qu’il a payé à SpaceX n’a pas été dévoilé, mais se compte en dizaines de millions de dollars. Il est le commandant à bord, et a offert trois autres sièges à des inconnus.

Hayley Arceneaux, assistante médicale de 29 ans et rescapée d’un cancer pédiatrique est la plus jeune Américaine à se rendre dans l’espace et la première personne avec une prothèse (de fémur). Chris Sembroski, 42 ans, est un ancien de l’armée de l’Air américaine et Sian Proctor, professeure de sciences de la Terre de 51 ans, avait failli être sélectionnée pour devenir astronaute pour la Nasa en 2009.

Filmés depuis la Floride

Un témoin, habitant Longwood en Floride, a filmé la fusée en train de quitter l’atmosphère. Il a capturé le halo de lumière laissé au moment où la capsule se sépare du lanceur. Une image presque magique pour cette expérience unique.