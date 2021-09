Concerts pour la planète: Andrea Bocelli, BTS et Metallica rejoignent l’affiche

Andrea Bocelli depuis la Toscane, BTS depuis Séoul ou encore Metallica depuis Louisville (Etats-Unis) rejoignent les concerts événements donnés le 25 septembre pour la planète, sous l’égide de l’ONG Global Citizen, indiquent jeudi les organisateurs.

Green Day depuis Los Angeles, Ricky Martin depuis Las Vegas, Lorde depuis New-York, entre autres nouveautés, s’ajoutent également à l’affiche. Depuis la forêt amazonienne, la voix des peuples indigènes du Brésil s’exprimera aussi via différents représentants.

Par le biais de ce «Global Citizen Live» (GCL), les artistes appelleront «les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes», précisent les organisateurs.

Sont ainsi ciblés «le changement climatique, l’équité en matière de vaccins et la famine».

Les têtes d’affiche ont déjà été dévoilées les mois précédents. On trouve, entre autres, Coldplay et Billie Eilish à New-York, Ed Sheeran et Elton John à Paris (DJ Snake n’y est plus programmé), Stevie Wonder à Los Angeles, ou encore Kylie Minogue et Måneskin (vainqueurs de l’Eurovision) à Londres.

Johannesburg, Madrid, Buenos Aires, Rio, Lagos, Sydney ou Bombay sont d’autres sites affiliés.

Les shows seront diffusés pendant 24 heures partout dans le monde sur Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, ainsi que par différents diffuseurs dans le monde (TF1/TMC en France, TV Azteca au Mexique, la BBC au Royaume-Uni, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX et Time aux États-Unis, etc.).

Toutes les informations à propos du Global Citizen Live sont disponibles sur Internet et les réseaux sociaux (www.globalcitizen.org et @glblctzn sur Instagram, Tik Tok, Twitter et YouTube).