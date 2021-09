Un PSG «fantomatique», un «trio des merveilles absent», la presse allume les Parisiens

Le PSG était scrutté par l’Europe entière mercredi soir, et la mauvaise performance face au Club de Bruges a été assez négativement perçue à travers l’Europe. C’est surtout le trio offensif qui est la cible de critiques.

Comme souvent, le quotidien français l’Equipe n’y va pas avec le dos de la cuillère. «Fantomatique» peut-on lire en une du journal sportif. «Une blague, on espère», précise le quotidien dans ses pages sportives.

Les unes du journal L'Equipe de ce jeudi 16 septembre : https://t.co/SDhy9n0YH8 pic.twitter.com/JoSbUg5UWB — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2021

Une mauvaise blague belge qui ne fait rire personne à Paris. Il faut dire que l’armada offensive du PSG était réunie pour la première fois au coup d’envoi et cela avait le don d’en exciter plus d’un. Mais c’est justement ce trio qui a été la cible principale des critiques. «Les attentes étaient immenses et ce matin la déception est à la hauteur», point l’Equipe. Messi et Mbappé ont d’ailleurs reçu un 5/10 dans leur bulletin de note tandis que Neyma s’est vu attribuer un 4.

Du côté du Parisien, le constat est le même. Paris «a raté son entrée» en Ligue des Champions. Avant d’ajouter que les «Galactiques qui ont fait Pshitt» et que le «trio MNM ne répond pas».

Ailleurs en Europe, la presse n’est pas plus tendre. «Le trident du PSG ne débute pas du bon pied», note le quotidien Sport. «Messi n’a pas suffi pour gagner», pointe de son côté Mundo Deportivo. Du côté d’As on évoque «les lacunes d’une équipe qui n’a pas défendu avec le trio formé par Messi, Neymar et Mbappé».

Les Galactiques ont fait Pshitt

Pour Kicker, «Neymar a été au sol à plusieurs reprises et n’a pratiquement pas eu d’actions significatives. Mbappé a dû être soigné peu avant la pause et a clopiné sur le terrain avec une douleur au pied gauche à la 51e minute. (…) Messi, qui souvent reculait et ramassait des ballons très bas, restait parfois discret pendant plusieurs minutes, mais réapparaissait ensuite avec des éclairs d’inspiration». La Gazzetta dello Sport , attend encore de voir ce «trio des merveilles» à nouveau en action pour juger.

Mais c’est Michael Owen, consultant pour BT Sport, diffuseur de la Ligue des Champions en Angleterre, qui s’est montré le plus virulent. «Même si nous bavons sur eux, sur cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous chacun de leur côté des joueurs phénoménaux. Mais les trois ensemble rendent l’équipe plus faible pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi Paris est cité comme l’un des favoris pour gagner la Ligue des champions. Je pense que les équipes anglaises sont de loin, bien supérieures».