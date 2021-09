Commission de l’Énergie: Christian Leysen reprend la présidence de Patrick Dewael

Christian Leysen remplace Patrick Dewael à la présidence de la commission de l’Énergie, de l’Environnement et du Climat de la Chambre. Là où le dossier de la sortie du nucléaire sera discuté…

L’homme d’affaires et député Christian Leysen (Open Vld) devient président de la commission Énergie, Environnement et Climat de la Chambre. Il remplace Patrick Dewael, lui aussi Open Vld, qui se consacre aux réformes institutionnelles au sein de la commission Constitution et la commission mixte Chambre-Sénat chargée de l’évaluation des réformes de l’État depuis 1970.

Cette commission s’apprête à endosser un rôle important, avec le dossier de la sortie du nucléaire et celui du CRM, le mécanisme de financement des alternatives au nucléaire.

«Sécurité d’approvisionnement et accessibilité économique de l’énergie sont primordiales. Cela vaut autant pour les consommateurs que pour les entreprises. Un débat serein et argumenté permettra de prendre la décision la plus appropriée», commente Christian Leysen.

L’homme d’affaires qu’il est appelle aussi à saisir les opportunités économiques qu’apportera la transition énergétique. «Dans la politique climatique et énergétique, nous ne devons pas seulement partir des menaces, mais aussi chercher les opportunités. Bon nombre d’entrepreneurs dans notre pays peuvent devenir des partenaires et proposer des solutions, à condition d’avoir un cadre clair», conclut Christian Leysen.