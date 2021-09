La Louvière: une enveloppe de 24,1 millions d’euros pour le réaménagement du territoire

Un plan d’actions a été élaboré, il devra encore être validé par le gouvernement wallon.

24,1 millions d’euros, c’est le montant dont pourra bénéficier la commune de La Louvière dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville (PIV) du gouvernement wallon. Inscrite dans le cadre de la relance économique de la Wallonie, cette opération de subvention est répartie entre les 9 villes wallonnes de plus de 50 000 habitants, reconnaissant ainsi le rôle des pôles urbains wallons en tant que moteurs du développement régional.

La Louvière a donc obtenu un subside de 20,7 millions d’euros, qui couvrira 80% des dépenses éligibles, auquel s’ajoute une enveloppe supplémentaire de 3,4 millions d’euros destinés à la réhabilitation de sites à réaménager. L’utilisation de cette manne financière est bien entendu conditionnée à la validation préalable par le gouvernement wallon d’un plan d’actions visant à redynamiser le territoire. Cette décision devrait être prise fin novembre.

Ce plan d’action devra s’inscrire dans les thématiques prioritaires de la PIV, telles que la cohésion sociale, le développement des quartiers prioritaires, la rénovation énergétique, la mobilité, l’animation et la gestion commerciale du centre-ville, la végétalisation, le tourisme et le patrimoine en ville, le logement ou la réhabilitation des sites. À ce stade, les premières grandes lignes de ce PIV se dessinent.

Le plan d’actions concernera des quartiers identifiés comme prioritaires. Le quartier 1 concerne le centre-ville. Il sera par exemple question de rénover et reconvertir le bâtiment dit DEF à la rue Albert 1er, de réhabiliter l’ancienne galerie du Centre, de réaménager la rue Albert 1er en rue couverte, de réhabiliter le site Bocage et d’y aménager une zone de loisirs, d’aménager les terrils Sainte-Marie et Saint-Hubert, d’aménager une liaison cyclo piétonne entre le quartier Bocage et la gare du Centre ou encore de reconvertir le site Fidèle Mengal en y développant du logement.

Le quartier numéro 3 se concentre sur l’entité d’Haine-Saint-Pierre, où le taux de chômage et la précarité des ménages sont élevés et où un nombre important de bâtiment sont en mauvais état. Il sera question d’acquérir, de rénovation et de démolir des bâtiments insalubres et inoccupés, d’octroyer des primes dans le cadre d’une rénovation par quartier de logements ou encore de réhabiliter le site Cabay pour y développer des espaces publics.

Le quartier 4 concerne des actions plus vastes, notamment en matière énergétique tandis que le quartier 5 ciblera l’entité d’Haine-Saint-Paul. Objectifs, redynamiser et améliorer l’attractivité du quartier, renforcer les liens sociaux, requalifier l’espace public, créer des aménagements conviviaux. À ce stade, l’ensemble des dépenses représenteraient 130% de l’enveloppe octroyée. La ville devra dès lors mettre la main au portefeuille pour combler la différence.

