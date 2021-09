Cafetiers et commerçants du Parvis de Saint-Gilles en grève: «Un fou furieux a voulu le planter d’un couteau à steak, mon employé s’est défendu avec une chaise»

Terrasses désertées et chaises empilées: les horecas et commerces du Parvis de Saint-Gilles se sont croisés les bras ce mercredi 15 septembre. Ils dénoncent une violence croissante sur ce spot très prisé des riverains et de leurs familles, mais aussi des fêtards et des sans-abri. ÉdA – Julien RENSONNET

Bars, restos et commerces du Parvis de Saint-Gilles sont «en grève» ce 15 septembre. Ils dénoncent un climat de violence endémique, aggravé depuis le confinement. Vol, racket, insultes, violence, menaces y sont quotidiens. En cause, des «fous furieux» qui résistent à tout contrôle social et policier. Récit.

Suivre @JulienRENSONNET

«Un jour j’ai interpellé une dame sans-abri qui entrait pour utiliser les toilettes. Ce n’était pas la première fois. Elle a demandé si “je voulais me battre”. Bien sûr que non, je ne veux pas me battre. Je l’ai raccompagnée sur la terrasse, elle s’est énervée, m’a poussée. J’ai poussé aussi. Elle m’a frappée. Même avec la meilleure volonté du monde, j’ai perdu patience». Ce témoignage d’une des rares serveuses à encore accepter de bosser sur le Parvis de Saint-Gilles n’est pas le seul récolté ce 15 septembre. Ce mercredi à 16h, commerçants et horeca de ce haut lieu de la commune, très fréquenté, ont lancé une «grève» pour dénoncer une fois de plus l’insécurité du lieu. «Insultes, menaces de viol, tout y passe», confie une consœur, les bras croisés. «Un jour, un type a même dit qu’il allait me kidnapper». Son collègue embraye: «hier soir, j’ai encore dû appeler la police. Ils ont embarqué un mec».

Insultes, menaces de viol, tout y passe. Un jour, un type a même dit qu’il allait me kidnapper.

Ces comportements sont «quotidiens». L’Avenir vous en parlait en juin 2021 déjà: selon les commerçants, l’insécurité grandissante rend leur lieu de travail «invivable». Violence verbale et physique, vol, racket, exhibitionnisme…: la clientèle comme la main-d’œuvre souffre des comportements de ces «fous violents». Et ça va parfois très loin: «Depuis 3 ou 4 mois, il y a des dérapages incontrôlés d’une violence extrême. Un fou furieux a par exemple empoigné un couteau à steak sur une table et a voulu planter un employé. Qui s’est défendu avec une chaise», relate Thomas Kok, un des patrons de La Maison du Peuple, complètement vide de sa clientèle de familles et de jeunes travailleurs penchés sur leurs ordis. «C’est imprévisible: ces personnes sont psychologiquement lourdement atteintes. Ça pèse sur le staff».

«Toutes les 2 minutes, c’est un problème différent»

Non, ce n’est pas l’heure de fermeture à L’Union: le café des jaunes et bleus se plaint d’une violence de plus en plus incontrôlable sur sa terrasse. ÉdA – Julien RENSONNET

En face, au Meze Bar, Denis Danis ne dit rien d’autre. «La crise du corona nous touche déjà beaucoup. Mais là, ça devient très difficile. Ces gens, ils dérangent les clients qui s’installent. Les familles n’osent plus laisser leurs enfants jouer. Et les filles ne veulent plus travailler chez nous. Toutes les 2 minutes, c’est un problème différent: ils piquent dans les assiettes, ils déclenchent des bagarres». Dans ce resto libanais, on n’en peut plus. «Depuis cette année, les comportements sont plus agressifs. Il y a de nouveaux sans-abri. Quand la police vient, ils les embarquent mais le lendemain, ils sont de retour. Drogue et alcool, c’est un mauvais cocktail».

À l’iconique Brasserie de l’Union, Bart Lemmens est un des plus virulents. Et désabusés. «Depuis qu’on a tiré la sonnette d’alarme en juin, je dois dire que ça va un peu mieux. Mais quand on fait un grand nettoyage, il ne faut pas laisser les choses en plan. Sinon il faut tout recommencer. Ça, c’est un peu la spécialité de Saint-Gilles», grince le patron. «Nous, on demande le droit de travailler sereinement. Les filles ne doivent pas avoir peur de sortir avec un plateau parce qu’un mec timbré traîne là. Il y a aussi ces enfants qui mendient: on leur met un cartable pour faire semblant mais ils rackettent entre les tables. Au Parvis, tout est possible. Ça fait 15 ans qu’on en parle, la Commune semble enfin bouger. Ah oui: quand tout un quartier descend le volet… ».

Nous, on demande le droit de travailler sereinement. Les filles ne doivent pas avoir peur de sortir avec un plateau parce qu’un mec timbré traîne là.

Au Parvis voisinent des bars très fréquentés, des commerces de quartier et le centre de jour L’Ilot, dont le public a grossi depuis la crise sanitaire. D’où une «lutte pour le territoire». ÉdA – Julien RENSONNET

«Horeca, fleuriste, pharmacie, restos…: cette situation concerne tout le monde», opine Thomas Kok à La Maison du Peuple. Le centre de jour qui nourrit les sans-abri n’est pas oublié. «L’Ilot n’est pas le problème. Il remplit un rôle qu’on encourage». Et de nuancer: «Nous cafetiers, on ne se réveille pas tout d’un coup en constatant de la précarité sur le Parvis. Mais il faut reconnaître que la violence se fait plus lourde depuis le confinement». Philip De Bucq, directeur du centre de jour L’Ilot, affine l’analyse: «Il n’y a pas une nouvelle population précarisée sur le Parvis. Ce qu’il y a, c’est un problème sociétal. La crise gonfle les rangs des personnes précarisées, elles tombent dans l’alcool, la drogue. Les centres de santé mentale sont sursaturés, ceux qui traitent des assuétudes sont pleins à craquer. Idem pour les centres de transit. Et on va vers pire».

Guerre pour l’espace

Cet acteur de terrain reconnaît bel et bien «un problème de territoire» apparu sur le Parvis ces derniers mois. «Durant le confinement, les bistrots étaient fermés, les sans-abri n’avaient plus de cash, ils sont venus ici. Quand les cafetiers ont rouvert, ils ont agrandi leurs terrasses. Une guerre pour l’espace a suivi. Les sans-abri sains d’esprit nous le disent: “Sur le Parvis, on sait même plus s’asseoir”. Je comprends le message d’alerte des restaurateurs. Mais c’est pas la répression qui va régler le problème».