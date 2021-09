Prix de l’énergie: les propositions se bousculent dans la majorité

Le PS a proposé un rabais forfaitaire. Le MR suggère quant à lui un mécanisme provisoire de cliquet.

Plusieurs partenaires de la coalition Vivaldi ont formulé ces derniers jours des propositions pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie. Dernier en date, le MR qui propose un système provisoire de cliquet.

La Commission de Régulation de l’Énergie et du Gaz (CREG) a mis en garde à la fin août les consommateurs contre l’augmentation du prix de l’énergie, particulièrement pour les clients qui ont conclu un contrat variable. Le régulateur a calculé qu’un ménage moyen pourrait dépenser 1.000 euros par an pour l’électricité et 1.600 euros par an pour le gaz, et il est attendu que ces prix grimpent encore.

Mardi, dans le cadre des discussions budgétaires, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, a proposé d’étendre le tarif social du gaz et de l’électricité. Une extension a déjà eu lieu cette année, permettant au total à environ un million de ménages de bénéficier de ce tarif. Mais celle-ci expire à la fin de l’année. La ministre écologiste souhaite prolonger la mesure.

Le PS a proposé un rabais forfaitaire. Le MR suggère quant à lui un mécanisme provisoire de cliquet. «Eu égard au fait que près de 60% de la facture sont des taxes et des coûts de gestionnaire de réseau de distribution (GRD), on peut, pour faire face à un pic ponctuel, avoir un système de cliquet sur la taxation environnementale et coûts de GRD afin d’aider le public qui en a besoin», a expliqué le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

1. Financer la consommation d’énergie dans des passoires énergétiques est totalement contraire aux enjeux environnementaux. C’est absurde. On ne peut vouloir sauver la planète et soutenir la consommation. (1/4) — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 15, 2021

Le MR ne veut pas «subventionner la consommation d’énergie», une mesure qui serait contraire, selon lui, aux objectifs de réduction de la consommation, et appelle à financer l’isolation des bâtiments «sans attendre». L’augmentation du pouvoir d’achat doit passer par une baisse de la fiscalité sur le travail, a-t-il ajouté.

Dans l’opposition, le PTB a appelé à une réduction de 21% à 6% de la TVA sur l’énergie. Le cdH plaide lui aussi dans ce sens mais en plafonnant la quantité concernée pour éviter un effet pervers sur la consommation. Il voit également d’un bon œil l’élargissement du tarif social et préconise aussi une réduction des coûts de distribution.