Solidaris et la FGTB demandent au gouvernement d’agir face aux prix de l’énergie

La mutualité socialiste plaide pour la prolongation du tarif social et l’automatisation des droits.

Face à l’envolée des prix du gaz et de l’électricité sur les marchés, Solidaris exhorte le gouvernement à «une action rapide et structurelle». La mutualité socialiste plaide pour la prolongation du tarif social et l’automatisation des droits, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. La FGTB a lancé, dans la foulée, un appel dans le même sens, afin que la facture énergétique des ménages reste abordable.

Celle-ci est en effet en forte hausse. En août, la barre des 1.000 euros par an a été dépassée pour l’électricité, et pour le gaz naturel, la moyenne est même supérieure à 1.600 euros par an.

Le syndicat socialiste constate que de nombreuses familles doivent faire face à la hausse des factures d’énergie. «Heureusement, nous avons l’indexation, mais elle ne peut pas tout absorber. Les gens risquent de perdre leur pouvoir d’achat. Des mesures supplémentaires sont nécessaires», affirme la FGTB.

Cette dernière et Solidaris demandent donc une extension du tarif social de l’énergie. Depuis le 1er février 2021, les bénéficiaires d’Interventions majorées (BIM) bénéficient d’un tarif plus avantageux pour le gaz et l’électricité. «Cette mesure utile et juste sur le plan social doit être prolongée. Il n’est pas envisageable, dans un contexte socio-économique déjà difficile, de laisser les plus vulnérables seuls face à une envolée des prix de gaz et d’électricité», estime la mutualité socialiste.

Solidaris soutient la proposition de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) de prolonger le tarif social pour un million de ménages et l’exhorte à envisager une prolongation au-delà du 31 décembre 2021.

La mutualité pointe par ailleurs une autre difficulté. «Trop souvent, les bénéficiaires de l’intervention majorée ignorent les avantages auxquels ils ont droit», souligne-t-elle.

«Il y a aujourd’hui un double problème qui se pose: d’abord une dérégulation des marchés qui conduit nécessairement à un mauvais contrôle du prix de l’énergie, le rendant très fluctuant, et, ensuite, un non-recours aux droits des BIM, accentuant leur vulnérabilité face à des prix instables», insiste le secrétaire général de l’union nationale des mutualités socialistes-Solidaris, Jean-Pascal Labille.

C’est pourquoi Solidaris plaide pour une automatisation des droits et notamment du tarif social pour les BIM.

Les prix du gaz et de l’électricité connaissent une forte augmentation en raison notamment de la reprise économique. L’année dernière, ils avaient atteint un niveau historiquement bas.