Covid en classe: que faire ? - Comment se débarrasser des poux - Quand laisser un enfant aller à l’école à vélo? 10 articles pour la famille

Y a-t-il un âge à partir duquel on peut d’office laisser son enfant se débrouiller seul sur la route qui mène à l’école? Irina Schmidt - stock.adobe.com

Comment les écoles vont s’organiser en cas de covid en classe, plusieurs traitements pour se débarrasser des poux… Découvrez notre sélection de 10 articles pour la famille.

Je ne sais pas vous mais dès cette semaine, nous avons reçu le mot habituel de l’école «attention aux poux». Bon, cette année, c’était un peu différent puisque la jolie crinière d’un de nos enfants sert de colonie aux indésirables. Un peu naïvement, on pensait que nos enfants n’avaient pas de «têtes à poux» vu qu’ils avaient été épargnés depuis leur entrée à l’école. Mais pas le choix: on a attaqué les bêtes et curé ce qui devait l’être dans la maison… Un chantier titanesque où le moindre relâchement se paie cash.

La rentrée, c’est aussi l’occasion de «lâcher» un peu la bride aux enfants dans le cadre du trajet vers l’école. Pas toujours évident, il faut l’avouer. Benoît Robaye s’est ainsi demandé «quand faut-il lâcher un enfant seul dans la jungle de la circulation?»

Quant à nous, parents, la rentrée c’est aussi avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes avec les potentiels cas de covid qui pourraient survenir en classe. Nous faisons le point.

Venez partager et échanger dans notre groupe Facebooket retrouvez notre dossier «Ma famille, mes actus».

Bonne lecture

1. Rentrée des classes à l’ère Covid-19: que faire si un cas se présente dans la classe de votre enfant?

Une rentrée des classes à l’ère covid, c’est aussi redouter de voir l’explosion de contaminations qui va avec. Quarantaine, isolement, fermeture de classe, on fait le point sur le protocole Covid si un cas est avéré dans la classe de vos enfants.

2. Comment se débarrasser des poux: prévention et différents traitements

Si la rentrée scolaire n’est pas synonyme de retour des poux, elle nécessite une vigilance accrue de la part des parents. Car face aux poux, la rapidité d’action sera décisive.

Malgré cela, l’arrivée des poux à la maison peut être combattue de différentes façons.

MERCI - Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et choisissez votre cadeau de bienvenue.

3. L’album photos des 1res primaires 2021

Le mercredi 1er septembre, ils sont entrés à la «grande école». Les photographes de L’Avenir y étaient également.

L’Avenir a partagé cette émotion avec eux et vous propose l’album photos des 1res primaires.Des milliers de frimousses à découvrir dans notre supplément gratuit et original, à conserver.

+ Téléchargez votre journal numérique avec le supplément « Album photos des premières primaires »

4. Chasser la routine en famille?

C’est la rentrée, tout le monde court davantage. Et si on imaginait des minutes rigolotes ou surprenantes quand on est ensemble?

Philippe Brasseur a écrit un livre intitulé 100 idées géniales pour chasser la routine en famille, édité chez Casterman, qui paraît le 15 septembre. Aurait-il une idée pour chasser la routine de la rentrée? «Et si on se créait d’autres routines?», propose-t-il. Lesquelles? Découvrez ses idées.

5. La taxe kilométrique va précariser des familles

La Ligue des familles publie une étude sur l’impact d’une (potentielle) taxe kilométrique bruxelloise pour les familles flamandes, wallonnes et bruxelloises qui circulent dans la capitale en voiture.

Nous avons rencontré Marine, la jeune femme de 33 ans vient de donner naissance à un petit garçon. Avec les horaires de la crèche et son travail à Bruxelles, elle n’a pas d’autre choix que de prendre sa voiture. «Cette taxe? C’est comme si on me punissait d’aller travailler»

6. VIDÉO | Quand faut-il lâcher un enfant seul dans la jungle de la circulation? «Un fossé énorme»

Y a-t-il un âge à partir duquel on peut d’office laisser son enfant se débrouiller seul sur la route qui mène à l’école? C’est une question pour le moins compliquée, parce qu’elle touche à la sécurité de ce qu’on a de plus précieux… Quand peut-on raisonnablement donner de l’autonomie à son enfant sur la route? Jamais, seraient peut-être tentés de répondre les parents les plus paranos!

Il y a un équilibre à trouver «entre la prise de risque et l’indépendance que les enfants doivent prendre à un moment donné», précise Benoit Godart, le porte-parole de l’Institut VIAS.

7. MUSIQUE | Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgique 2021, représentera la Belgique à l’Eurovision

La RTBF a une nouvelle fois décidé d’envoyer un ancien candidat de son télécrochet au concours Eurovision de la chanson.

Jérémie Makiese représentera la Belgique à l’Eurovision 2022. Hadrien Hanse Après Roberto Bellarosa en 2013, Loïc Nottet en 2015, Blanche en 2017 et Eliot Vassamillet en 2019, c’estJérémie Makiese que la chaîne publique francophone envoie à l’Eurovision. Le Bruxellois de 20 ans, grand gagnant de la 9e saison de The Voice Belgique, représentera la Belgique en Italie en mai 2022.

BON PLAN Gagnez vos 4 entrées pour Phantasialand - Qu’on soit un fan d’adrénaline courageux, un explorateur curieux ou un petit aventurier, à Phantasialand, chacun y trouve son compte! Découvrez ce magnifique parc aux 6 mondes à thème merveilleusement décorés et vivez un moment en famille rempli d’aventures et d’enchantement avec des attractions uniques au monde et d’époustouflants spectacles! Tentez votre chance toutes les heures, jusqu’au 19 septembre!

8. Les bienfaits de la musique classique pour les plus petits

Source d’épanouissement, la musique classique livre de nombreux bienfaits aux plus petits. Explications avec Morgane Raoux, musicologue et clarinettiste professionnelle. Elle est l’auteure de spectacles et de livres de musique classique pour enfants.

9. Walibi ouvrira ses portes le 2 octobre

L’infrastructure technique de Walibi n’a pas été épargnée par les intempéries des 15 et 16 juillet derniers et par la Dyle qui est sortie de son lit.

Par conséquent, les équipes du parc ont réalisé un travail titanesque en se mobilisant sans arrêt pendant deux mois pour nettoyer, désinfecter, contrôler et réparer tous les dégâts.

Walibi rouvrira ses portes le samedi 2 octobre avec les mesures sanitaires connues: limitation de la capacité d’accueil, réservations recommandées et port du masque obligatoire à partir de 12 ans.

10. Trouver des aires de jeux sur Playgroond

L’application gratuite regroupe 12 000 aires de jeux, en Belgique et dans le mondeentier. C’est un papa qui l’a créée.