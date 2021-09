La STIB au plus haut depuis l’arrivée du virus, mais le métro reste loin de faire le plein

La rentrée de septembre se marque par une fréquentation en hausse à la STIB. Le retour des navetteurs dans Bruxelles enclenche aussi un retour dans le métro. Mais ce dernier reste assez loin de son niveau pré-crise.

Le nombre de passagers est en hausse à la STIB. La société de transport public bruxelloise annonce que son niveau de fréquentation est au plus haut depuis le début de la crise du coronavirus. Cette reprise est principalement visible dans le métro, explique la porte-parole An Van Hamme. «Le nombre de voyageurs dans le métro la semaine dernière était de 67,2% par rapport à la période de référence (avant l’épidémie de coronavirus, NDLR)», explique-t-elle. «C’est le résultat le plus élevé enregistré depuis le début de la crise.»

Pendant la crise, le nombre de personnes dans le métro était généralement inférieur à celui comptabilisé dans les bus et les trams de la STIB. Selon la société de transport public, cela s’explique par le fait que les voyageurs du métro sont plus souvent des navetteurs, qui ont eu recours au télétravail, tandis que le bus et le tram sont davantage utilisés par les Bruxelloises et les Bruxellois. Le métro est désormais quasiment au même niveau que le bus et le tram, où le nombre de voyageurs s’élève actuellement à 67,4% par rapport à la période de référence.

La STIB remarque également que les transports publics de la capitale ne sont peut-être pas encore pleinement utilisés pour les déplacements domicile-travail, en partie parce que le télétravail reste recommandé.