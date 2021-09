Nos communes passent aux sacs bleus: les bons gestes à adopter

Dès le 1er octobre, la collecte des emballages en plastique, métalliques et des cartons de boissons se fera en porte-à-porte uniquement. Voici les bons gestes à adopter.

Les emballages composés d’un mix de matériaux (une couche de plastique et une couche d’aluminium par exemple ) genre pochettes de boissons, compotes pour enfants ou certains tubes de chips avec un fonds en métal sont interdits dans les sacs bleus. Tout comme les emballages avec un bouchon de sécurité enfant, au contenu dangereux, les emballages d’huile de moteur, de pesticides, les tubes de silicone, les emballages d’une contenance de plus de 8 litres ou encore la frigolite. Ils seront toujours déposés dans les recyparcs.

Pour gagner de la place dans le sac, les bouteilles complètement vidées peuvent être aplaties. Pas dans le sens de la hauteur mais dans la largeur, et avec le bouchon pour éviter qu’elles ne se replissent d’air. Ce qui permet d’analyser plus facilement le type de bouteille dans le centre de tri. Dans un même objectif, il est demandé de ne pas empiler les pots, de yaourt par exemple. Si les barquettes doivent être jetées dans le sac bleu, le film plastique et l’opercule en aluminium doivent être jetés séparément dans le sac.

Quid des duobacs?

Pour les détenteurs d’un duobacs, rien ne change. Le sac bleu vient en complément. Avec, si le tri est bien respecté, une diminution de la quantité de déchets dans la partie grise du duobac.

15 centimes le sac

Les rouleaux de sacs bleus sont disponibles dans les commerces locaux et dans certaines administrations communales. Ils sont vendus au prix de 3€ le rouleau de 20 sacs de 60 litres. Soit un prix unitaire de 15 centimes.