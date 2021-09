Un temps nuageux avec risque d’averses orageuses

D’après l’Institut royal météorologique, nuages, averses et orages devraient occuper le ciel belge, ce mercredi.

Le ciel sera très nuageux ce mercredi et des averses orageuses menaceront l’est, le sud­-est et le centre de la Belgique, prévoit l’IRM. Ailleurs, le temps sera plus calme et plus sec. Les maxima seront compris entre 19 et 23°C, sous un vent modéré.

Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies en soirée, avec encore quelques averses résiduelles dans le sud­-est. Les conditions s’amélioreront au fil des heures.

Demain jeudi matin, des éclaircies seront possibles. Davantage de nuages se développeront en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 15 ou 16°C en Ardenne et 20 ou 21°C en plaine, sous un vent faible à modéré.