L’attaquant de Chelsea a ouvert la marque à la 69e face au Zénith.

Après une première mi-temps timide, le buteur des Diables rouges est sorti de sa boîte et a inscrit le premier but de la rencontre entre Chelsea et le Zénith. Romelu Lukaku s’est élevé plus haut que tout le monde sur un centre d’Azpilicueta et a planté une tête imparable pour le gardien du Zénith. C’est le quatrième goal de Big Rom’ depuis son retour à Chelsea.