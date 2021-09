Le monument préféré des Français

Stéphane Bern présente la 4e édition du Monument préféré des Français sur France 3. L’occasion de (re)découvrir un joli patrimoine.

Quel monument succédera ce soir à la citadelle et au lion de Belfort dans le cœur des Français? C’est la question à laquelle Stéphane Bern, le Monsieur Patrimoine du service public mais aussi du président Macron, répondra tout au long de la soirée.

Pour dévoiler le classement de 2021, Stéphane Bern sera dans un lieu exceptionnel: il nous ouvre en avant-première, après quatre ans de travaux de restauration, les portes du majestueux hôtel de la Marine, place de la Concorde, à Paris.

Prestigieux monument emblématique de la place de la Concorde, créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi, l’hôtel de la Marine aura d’abord comme fonction d’être le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux cents ans, le siège du ministère de la Marine.

Une liste de 14 monuments

Cette année, ce sont les Français qui ont plébiscité les 14 monuments en lice (un par région de France, plus un pour tout l’Outre-Mer) pour la grande finale. Pour chaque région, trois lieux avaient été présélectionnés. Pour mobiliser les citoyens, appel a été fait à la presse régionale mais aussi à tous les acteurs locaux. «Il nous a apparu juste que les habitants des régions prennent part à ce choix qui les concerne plus directement, indique Stéphane Bern à nos confrères du Figaro.C’est une manière de ne pas tout décider pour les locaux et de redonner à chaque département sa place dans le nouveau découpage régional.»

Si la liste des bâtiments et lieux présentés ce soir contient des incontournables du patrimoine français – on pense à l’hôtel-dieu de Beaune en Bourgogne-Franche-Comté, à la citadelle de Bonifacio en Corse ou le pont du Gard en Occitanie –, on remarque également des lieux plus pittoresques et parfois moins connus, comme la rotonde ferroviaire de Chambéry en Auvergne Rhône-Alpes ou le pont-canal de Briare en Centre-Val de Loire.

L’émission de ce soir sera évidemment l’occasion de se replonger dans la beauté de ces lieux et dans leur riche histoire grâce à des reportages tournés sur place.

France 3, 21.05