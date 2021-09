Énôôôrme bouchon à Beersel: comment faire si vous devez prendre le ring vers Mons ou Charleroi

Un camion transportant un produit toxique s’est renversé sur le ring de Bruxelles à Beersel. Conséquence: autoroute à l’arrêt. Voici comment contourner le problème.

Un camion-citerne transportant un produit toxique s’est renversé, mardi après-midi, sur le ring extérieur de Bruxelles. Cela s’est produit à hauteur de Beersel. En raison de l’accident, le ring est complètement bloqué dans les deux sens, rapportent la police fédérale et le Vlaams Verkeerscentrum. C’est encore le cas vers 18h (lire cadrée) et les perturbations routières pourraient «encore durer plusieurs heures».

Il y a une forte nuisance olfactive et il est conseillé aux personnes circulant dans la zone de garder les fenêtres des véhicules fermées et d’éteindre les systèmes de ventilation. Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité de 60 mètres autour du lieu de l’accident.

Le camion transportait du chlorure de benzoyle, un liquide incolore qui réagit avec l’eau, souvent utilisé dans la synthèse de colorants, de parfums, de médicaments et de résines artificielles.

Des maisons évacuées

La fuite est assez réduite et la formation de vapeurs très limitée. Mais le ring a tout de même été fermé à titre préventif. Une dizaine d’habitations et le parking de Ruisbroek ont été évacués et il est demandé aux autres habitants de la commune et au trafic des alentours de garder portes et fenêtres fermées et de couper les systèmes de ventilation.

Vers 18h30, il est annoncé que des équipes se préparent à récupérer la matière dangereuse pour la transvaser dans un autre camion-citerne, une manoeuvre qui devrait prendre quelques heures. Après cela, le camion accidenté devra être évacué et la chaussée nettoyée.