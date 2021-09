Appels illimités: ces petits opérateurs qui taclent Proximus, Orange et Base

Les réductions via les packs

Proximus et Orange reviennent dans la course grâce aux packs. Les deux opérateurs appliquent des réductions aux abonnements mobiles associés sur une même facture à d’autres services (TV, Internet, fixe). Chez Proximus, le premier abonnement mobile d’un pack coûte 15€ (appels et SMS illimités, 5GB), les cinq suivants 9€ l’unité. Chez Orange, l’abonnement mobile Go Plus (appels et SMS illimités dans un pack coûte 16€ par mois.