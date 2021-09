Dune, Worth, Délicieux, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 15 septembre

Une planète lointaine, une drogue surpuissante, un vagin, un avocat new-yorkais et même des patates: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 15 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Dune

Science-fiction de Denis Villeneuve. Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Zendaya. Durée: 2 h 36.

Ce que ça raconte

Pour préserver l’avenir de son peuple et de sa famille, Paul Atréides, un jeune garçon, doit se rendre sur une planète hostile et faire face à des forces obscures.

Ce qu’on en pense

La version tant attendue de Denis Villeneuve nous offre un voyage intense et grandiose qui réveille tous nos sens. À voir sur grand écran, et nulle part ailleurs, pour en profiter pleinement.

La critique complète

L’origine du monde

Comédie de & avec Laurent Lafitte. Avec Karin Viard et Vincent Macaigne. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Un jour, Jean-Louis réalise que son cœur a cessé de battre. Heureusement, la coach de vie de sa femme a une solution. Mais elle est loin d’être conventionnelle…

Ce qu’on en pense

Une comédie qui joue à fond sur le malaise, avec une rare virtuosité.

La critique complète

Worth

Drame de Sara Colangelo. Avec Michael Keaton et Stanley Tucci. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Au lendemain des attentats contre les tours jumelles à New York, l’avocat Kenneth Feinberg se porte volontaire pour mettre en place un fonds d’indemnisation des victimes.

Ce qu’on en pense

Le boulot de cet avocat peut paraître cynique au possible, on voit pourtant poindre une forme d’humanité grâce aux différents témoignages. Classique mais bien envoyé.

La critique complète

Délicieux

Comédie dramatique d’Éric Besnard. Avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

À l’aube de la Révolution Française, un cuisinier congédié par son nobliau de patron rouvre le relais de poste familial. Et, poussé dans le dos par sa nouvelle apprentie, en fait le premier restaurant provincial.

Ce qu’on en pense

Besnard choisit un excellent sujet, mais l’exploite étrangement, en privilégiant la comédie au drame. On va voir le verre à moitié plein, mais regretter quand même de ne pas finir enivré.

La critique complète

Les amours d’Anaïs

Comédie dramatique de Charline Bourgeois-Tacquet. Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni-Tedeschi et Denis Podalydès. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Anaïs a 30 ans et manque d’amour – et d’argent. Portrait parisien d’une jeune femme virevoltant entre différent(e)s amant(e)s.

Ce qu’on en pense

Un marivaudage bavard et pétillant avec la délicieusement espiègle Anaïs Demoustier.

La critique complète

Pourris gâtés

Comédie de Nicolas Cuche. Avec Gérard Jugnot et Camille Lou. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Un riche homme d’affaires donne une leçon aux trois feignasses qui lui servent d’enfant en leur faisant croire qu’il est fauché.

Ce qu’on en pense

C’est amusant ce petit film bien calibré pour la télé. Mais c’est aussi très vite oublié.

L’école de l’impossible

Documentaire de Thierry Michel. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Thierry Michel s’est immergé dans le quotidien du collège Saint Martin de Seraing, où atterrissent souvent des élèves renvoyés de nombreux autres établissements scolaires. Des cas désespérés?

Ce qu’on en pense

Les cas «désespérés» n’existent pas. Surtout, ils s’expliquent. Et se soignent. Un film solaire et social, bourré d’empathie, qui donne la parole à ces jeunes gens déjà placés en marge de la société.

La critique complète