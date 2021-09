Covid: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mardi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 14 septembre 2021.

1 Belgique

L’affluence dans les trains et métros au plus haut depuis le début de la pandémie

Début septembre, le nombre de voyageurs dans les trains de la SNCB et dans les métros de la STIB à Bruxelles était au plus haut depuis le début de la crise du coronavirus il y a environ un an et demi.

+ À LIRE ICI

x Régions

Covid Safe Ticket à Bruxelles: «Provisoire avec un maximum de 3 mois»

Interrogé en commission des Affaires intérieures du parlement régional, le ministre-président bruxellois a répété que le Covid Safe Ticket (CST) sera «provisoire avec un maximum de 3 mois».

+ À LIRE ICI

La Flandre veut assouplir les règles de quarantaine dans les écoles

La Flandre demande que les règles de quarantaine dans les écoles - trop strictes - soient rapidement revues.

+ À LIRE ICI

3 Monde

Poutine s’isole après des cas dans son entourage

Vladimir Poutine doit s’isoler après plusieurs cas de Covid-19 dans son entourage, a annoncé ce mardi le Kremlin, qui avait pris des mesures drastiques depuis le début de la pandémie pour protéger le président russe.

+ À LIRE ICI

Le confinement de la capitale Canberra prolongé d’un mois

Le confinement de la capitale australienne Canberra a été prolongé ce mardi jusqu’à la mi-octobre par les autorités.

+ À LIRE ICI

4 Sport

Räikkönen donne rendez-vous en Russie

Kimi Räikkönen semble prêt à disputer le GP de Russie, 15e manche du championnat du monde de Formule 1, prévu le 26 septembre à Sotchi.

+ À LIRE ICI