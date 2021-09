La princesse Delphine signe la nouvelle version du ruban Pink Ribbon

L’organisation nationale de la lutte contre le cancer du sein, Pink Ribbon, a lancé sa nouvelle campagne ce mardi, en présence de la princesse Delphine, qui signe la septième version du ruban.

Octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À la demande de Pink Ribbon, la princesse Delphine, qui est également artiste, a accepté de signer la septième version du ruban de l’ASBL et l’a orné de son œuvre Love Line. «Par ma Love Line je veux dire à tous que l’amour dont nous témoignons peut mettre des couleurs dans la vie des patientes et les rendre plus fortes», a déclaré la Princesse. Et d’ajouter, lors de la présentation officielle du ruban, qu’en ce qui concerne le combat contre le cancer du sein, nous sommes tous impliqués, pour écouter, faire preuve d’empathie et de patience, pour soigner. Le slogan «Love is what we all need», qui signe la campagne, indique que les patientes atteintes d’un cancer du sein ne doivent pas être seules dans cette épreuve.

Le nouveau ruban rose sera en vente à partir du 20 septembre dans plus de 900 magasins en Belgique. Il coûtera trois euros, dont deux seront directement reversés à l’association caritative. Pink Ribbon collecte des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, en particulier en matière de prévention et de dépistage précoce de la maladie. L’ASBL œuvre également à améliorer la qualité de vie des personnes confrontées à la maladie. Cette année, l’Atomium sera par ailleurs illuminé à l’occasion de la campagne annuelle.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué dans le monde - jusqu’en 2020, il s’agissait du cancer du poumon. La Fondation Registre du Cancer craint qu’en raison de la pandémie de coronavirus, 4% des diagnostics de cancer du sein n’aient pas encore été posés, car le dépistage précoce était de moindre envergure. En Belgique, le cancer du sein reste aussi le cancer le plus fréquent chez la femme, puisqu’une sur neuf en sera atteinte au cours de sa vie, selon Pink Ribbon. Dans notre pays, plus de 100.000 femmes luttent en ce moment contre la maladie.