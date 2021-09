Un accès aux données Car-Pass

800 000 Car-Pass sont émis chaque année, et plus de 11 millions de véhicules en disposent désormais en Belgique. © ÉdA – Jacques Duchateau

Le Car-Pass évolue vers un «carnet d’entretien électronique». Les données qu’il contient pourront à l’avenir être partagées.

Le partage des données est une matière sensible, vu la manière dont elles peuvent aujourd’hui être croisées, et utilisées aux fins les plus diverses. Le projet de modification de la loi sur le Car-Pass – la carte d’identité kilométrique de tout véhicule – n’est donc pas anodin. Porté par la Secrétaire d’État à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker, il vise à permettre aux administrations et à une série d’organismes académiques d’avoir accès à ces données. Ce sont, pour toutes les voitures et camionnettes mises en circulation en Belgique, le numéro de châssis, le kilométrage et la date de la moindre intervention d’un professionnel sur le véhicule. Données basiques, qui, en 2018, avaient déjà été étendues. Outre la marque et le modèle, le Car-Pass mentionne les émissions de CO2, la norme Euro, les actions de rappel non-effectuées ou les contrôles après accident encore à faire. Toutes données bien utiles pour qui veut acheter, en connaissance de cause, un véhicule d’occasion.

Global et anonyme

«À la création du Car-Pass il y a 15 ans, l’utilisation des données avait été pensée de manière très stricte. Le législateur a été prudent, explique Michel Peelman, administrateur-délégué de l’ASBL qui gère le système. «La protection des données est, en effet, une préoccupation dont on a voulu tenir compte. Mais en même temps, nous recevons de plus en plus de demandes d’accès à ces données, de la part d’universités, du Bureau du Plan, du SPF Mobilité ou des administrations de l’Environnement, qui nous paraissent justifiées. On est là, avec la base de données la plus complète, avec beaucoup de valeur pour ce genre de statistiques. Si c’est pour l’intérêt général, il n’y a pas de souci, mais il faut bien sûr se montrer prudents.»

Des balises sont donc mises dans le projet législatif qui, ajoute Michel Peelman, doit encore recevoir l’avis de l’Autorité de protection des données. Les données échangées ne seront pas nécessairement anonymisées, précise-t-il, «mais elles ne pourront être utilisées que pour des études dont le résultat qui ressort à l’extérieur doit être global et anonyme. On a essayé de trouver un compromis. La mise à disposition des données du Car-Pass doit respecter le RGPD et se fera à des fins statistiques et évidemment pas commerciales. Chaque partie devra demander l’accès et le justifier, et ça devra faire l’objet d’une convention.»

De plus en plus complet

Savoir si un véhicule roule plus ou moins fréquemment, à un certain âge ou dans telle et telle région, ou si les véhicules immatriculés ancêtres effectuent beaucoup de kilomètres, est, bien sûr, intéressant d’un point de vue statistique. Une autre modification introduite sur le Car-Pass donnera la possibilité, sur base volontaire, à tout professionnel qui intervient sur un véhicule – ça peut être le montage des pneus hiver ou un dépannage de Touring, et ça représente un échange de 15 millions de données par an – de communiquer en quoi consistait l’intervention qui a donné lieu au relevé kilométrique du véhicule. «Cela, justifie Michel Peelman, afin de faire évoluer le Car-Pass vers un genre de carnet d’entretien électronique.»