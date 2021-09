Le Russe Mario Fernandes met un terme à sa carrière internationale

Mario Fernandes a décidé de ne plus vouloir représenter la Russie sur la scène internationale.

Le latéral droit de 30 ans, qui faisait partie de l’équipe russe qui a défié la Belgique lors du dernier Euro, a décidé de se concentrer sur son club du CSKA Moscou.

«J’ai bientôt 31 ans et j’aimerais suivre mon plan de carrière et encore pouvoir jouer trois ans», a-t-il dit sur le site de son équipe. «Cela devient toujours plus compliqué de prester sur tous les fronts et j’ai besoin de plus en plus de temps pour récupérer entre les rencontres. Malheureusement, je suis aussi davantage en proie aux blessures. J’aimerais donc me concentrer sur mon club, qui est devenu ma famille.»

Né au Brésil, Fernandes a joué à une reprise pour les Auriverde lors d’un match amical contre le Japon mais a ensuite opté pour la nationalité sportive russe. International depuis 2017, il a porté le maillot de la Sbornaya à 33 reprises (5 buts), participant à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2020.

Il aura donc disputé son dernier match pour la Russie le 1er septembre dernier contre la Croatie (0-0) lors d’un duel qualificatif au Mondial 2022.