Après un an et demi de pause, Covid oblige, la Coalition Climat fait son retour sur le devant de la scène et organise une nouvelle marche pour le climat le 10 octobre à Bruxelles. Plus de 80 organisations de tout le pays vont y participer dont Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam, les syndicats, les mouvements de jeunesse et citoyens.

À la veille d’un important sommet européen (21-22 octobre) et de la conférence climatique de Glasgow (1-12 novembre), l’association veut envoyer un signal fort aux décideurs politiques. «Le message est simple: nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes», explique Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. «Il nous faut un Green New Deal belge. Nous proposons plus de 100 solutions concrètes pour réaliser cela.»

Cette année, les intempéries liées aux changements climatiques ont déjà fait de nombreuses victimes et détruit des écosystèmes précieux en Belgique et partout dans le monde, illustre l’ASBL. «Il faut des politiques fortes afin d’en limiter au maximum les impacts, à commencer sur les plus vulnérables. D’autre part, le jugement historique de l’Affaire Climat et la publication du nouveau rapport du GIEC achèvent de sonner l’alarme: nous devons tout faire pour changer de cap», poursuit-elle.

«Les mobilisations de ces dernières années ont placé la crise climatique en tête de l’agenda politique. Maintenant, le temps est venu de transformer les promesses en actions concrètes», conclut Nicolas Van Nuffel.

Le cortège s’élancera à 13h le 10 octobre depuis la gare de Bruxelles Nord. Diverses animations sont prévues tout au long du parcours qui prendra fin au Parc du Cinquantenaire, où quelques discours sont annoncés.

Les organisateurs invitent les participants à respecter les mesures sanitaires en vigueur (masque et distance de sécurité).