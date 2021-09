Geste fort de la Ville de Bruxelles: une rue nommée en l’honneur d’Eunice Osayande, prostituée «sauvagement assassinée»

En 2018, Eunice Osayande est morte de 17 coups de couteau. En 2021, la Ville de Bruxelles annonce que cette jeune travailleuse du sexe nigériane ne restera pas oubliée: elle aura une rue à son nom.

C’est un geste fort qu’annonce aujourd’hui la Ville de Bruxelles: une nouvelle rue va être baptisée en l’honneur d’Eunice Osayande. Cette travailleuse du sexe nigériane a été «sauvagement assassinée» en juin 2018.

Dans la foulée, la vague d’indignation avait dépassé le milieu de la prostitution bruxellois pour s’étendre à d’autres couches de la société. Son meurtrier, un mineur de 17 ans, a avoué. Fait exceptionnel: son procès prévu cet automne a été repoussé faute d’un quota suffisant de jurés masculins.

La rue concernée est une voirie nouvellement tracée entre le quai des Péniches, en bord de canal, et le quai de Willebroeck, qui borde le parc Maximilien. Soit une rue pas très éloignée du quartier Nord, connue pour abriter les activités de prostitution dans la capitale.

Les travailleuses du sexe sont souvent oubliées. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas.

«En nommant cette nouvelle rue “Eunice Osayande”, la Ville de Bruxelles souhaite attirer une attention permanente sur toutes les femmes oubliées victimes de traite humaine, de violences sexuelles et de féminicides», annoncent les autorités. «Un hommage fait à notre collègue qui nous a été enlevée si sauvagement», se réjouit Maxime Maes pour le collectif UTSOPI (Union des Travailleur. se.s du Sexe Organisé.e.s pour l’Indépendance). «Les travailleuses du sexe sont souvent oubliées. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas».

Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme en charge de la Dénomination des voiries (one.brussels), explique que dans son travail de féminisation des noms de rues, la Ville a «jusqu’à présent toujours choisi des femmes aux réalisations exceptionnelles». Et de nuancer: «Le féminisme ne concerne pas uniquement les femmes qui “excellent”. Il concerne toutes les femmes et inclut les droits et les luttes des femmes à tous les niveaux sociaux». Persoons égrène des chiffres glaçants: «42% des femmes âgées de 16 à 69 ans ont subi des violences sexuelles et/ou physiques. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les travailleuses du sexe. La lutte pour faire tomber ces chiffres incroyablement élevés mérite plus d’attention et d’urgence. Et c’est exactement pourquoi nous dédions cette rue à Eunice Osayande».

42% des femmes âgées de 16 à 69 ans ont subi des violences sexuelles et/ou physiques. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les travailleuses du sexe.

+ Plus d’info à venir