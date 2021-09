Saint-Trond s’impose au Beerschot, qui s’enfonce dans le bas du classement

Saint-Trond s’est imposé 0-1 au Beerschot lundi, en clôture de la 7e journée de la Jupiler Pro League.

Une victoire qui permet au STVV (7 points) de remonter au 9e rang alors que le Beerschot, lanterne rouge avec 1 point, concède une cinquième défaite de rang et voit l’écart se creuser par rapport aux équipes devant lui.

Obligé de s’imposer vu son maigre bilan de 1 point sur 18, le Beerschot se montrait le plus entreprenant en première période, mais manquait de précision dans le dernier geste, à l’instar de l’occasion manquée par Marius Noubissi, qui s’était retrouvé seul face à Daniel Schmidt (17e).

Saint-Trond trouvait l’ouverture en fin de première période. Après une percée de Daiki Hashioka, le ballon arrivait à Steve De Ridder, lequel déclenchait une frappe croisée des 16 mètres qui ne laissait aucune chance à Mike Vanhamel (42e).

Le Beerschot reprenait la rencontre à l’attaque, en quête de l’égalisation. Lancé par Raphael Holzhauser, Issa Soumaré croisait trop sa frappe, loupant la meilleure opportunité anversoise (66e). Les Rats manquaient ensuite d’inspiration face à des Canaris bien en place.

Saint-Trond signe une troisième victoire, pour un nul et trois défaites, et avec 10 points, revient à la hauteur d’Anderlecht (7e) et Courtrai (8e).

Lanterne rouge, le Beerschot reste bloqué à 1 point et compte déjà six longueurs de retard sur les clubs qui le précède au classement, Oud-Heverlee Louvain, Malines et La Gantoise.