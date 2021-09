L’absente, une famille à recomposer

Dans «L’absente», sur La Une, l’actrice bruxelloise Salomé Dewaels incarne une jeune femme qui refait surface 9 ans après un tragique enlèvement.

Ce soir, La Une débute la diffusion d’une nouvelle série policière, L’absente. Au casting, on retrouve une jeune actrice belge, Salomé Dewaels.

«Je sais qu’on n’est pas censé dire ça lors d’un rendez-vous mais quand j’ai rencontré Karim (NDLR: Karim Ouaret, le réalisateur), je lui ai dit que j’avais vraiment envie de faire cette série, à cause du rôle de Marina, confie Salomé Dewaels avec enthousiasme. Il y a pas mal de choses à jouer: non seulement dans ce qu’elle ressent mais aussi dans ce qu’elle avait le droit de montrer, dans ce que le téléspectateur doit comprendre, c’était un challenge au niveau du jeu et ça m’a vraiment donné envie.»

Occuper les silences

Visiblement, ce n’était pas une erreur stratégique, car elle a décroché ce premier rôle majeur dans une série télé. Elle se glisse avec brio dans le rôle de «l’absente» (enfant, son rôle est tenu par Juliane Lepoureau) qui donne son titre au projet.

Renversée par une voiture alors qu’elle fuyait, elle se réveille dans un lit d’hôpital face à Clotilde Courau et Thibault de Montalembert qui se présentent comme ses parents, perdus de vue neuf ans plus tôt lors de son enlèvement. Les analyses ADN confirment vite la filiation mais la jeune femme semble ne se souvenir de rien.

« Ce rôle m’a fait évoluer aussi personnellement, car c’est un personnage très sensible et très sauvage; moi qui ne suis pas dans l’expression de mes sentiments, j’ai l’impression que ça a pu débloquer quelque chose.»

Sur conseil de la productrice Sophie Revil, la jeune actrice – qui sera bientôt à l’affiche de l’attendu Illusions perdues de Xavier Giannoli – s’est plongée dans Million Dollar Baby, Millenium et Sans toit ni loi pour se préparer: «Il n’était pas question de reproduire ces références mais cela m’a permis de m’inspirer, de voir comment occuper les silences comment ne rien dire mais en même temps dire plein de choses.» Car bien sûr, l’amnésie du personnage est aussi forgée dans des non-dits. En parallèle de l’enquête, la série nous plonge dans une étrange réunion de famille, marquée par la disparation, avec les plages du Nord et leur ambiance en toile de fond.

Drame familial

«Ça reste une série policière et c’est un thriller, mais je pense que ça parle avant tout d’une famille qui est déchirée et dont toutes les souffrances remontent à la surface, explique la Bruxelloise. Et Marina doit retrouver une famille, apprendre à être aimée pour elle-même. Elle est tout le temps dans la méfiance, car elle n’a pu compter que sur elle-même mais là on lui apprend des choses futiles comme de cuisiner et ça vaut tout l’or du monde pour elle. Elle a envie de pouvoir poser sa tête sur les épaules de quelqu’un.»

Pour mener l’enquête, en binôme avec le flic qui s’occupait de l’affaire au moment de l’enlèvement, Delinda Jacobs a créé le personnage atypique de Victoire Eberhart. Enceinte de 8 mois, caustique, très croyante (et pratiquante jusqu’aux scènes de crime), la commissaire ajoute à la singularité de ce scénario. «Je me suis surprise à rire en voyant les épisodes alors que sur le papier, je ne m’y attendais pas. Les scènes de Marie Denarnaud apportent quelque chose de plus léger qui fait du bien. Il y a une bienveillance dans son jeu, son regard.»

Dans cette série en huit épisodes, Salomé Dewaels donne également la réplique à Fantine Harduin. La Mouscronnoise joue le rôle de la sœur de Marina, jeune enfant au moment de sa disparition et aujourd’hui adolescente.

