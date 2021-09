Braine-le-Comte: accès limité au Bois de la Houssière suite au tournage d’un film

Deux accès sont fermés pour permettre le tournage d’un long-métrage belge.

Ces lundis 13 et mardi 14 septembre, l’accès au Bois de la Houssière à Braine-le-Comte sera fortement limité. L’accès à la Drève du Long Jour et à la Rue de la Fontaine aux Bœufs y est interdit à toute circulation, y compris aux piétons, de 8 h 45 à 18 h 30. Cette fermeture intervient en raison du tournage par la société Hélicotronc d’un film intitulé «L’Amour selon Dalva», premier long-métrage d’Emmanuelle Nicot. Dans ce cadre, la production fera usage d’engins motorisés sur la voirie.

Durant les heures de tournage, une déviation est mise en place via la N533, la N6 (rue de Virginal et rue du Grand Péril) et la N280. L’accès des riverains aux habitations de ces rues, ainsi que l’accès pour les services de secours seront toutefois maintenus en permanence, via des signaleurs présents aux barrières.

L’Amour selon Dalva est une coproduction belgo-française, notamment soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. À la lecture du synopsis, on comprend qu’on ne se tapera pas les genoux à la vision du film: Dalva, 13 ans, est brusquement retirée du domicile paternel, placée dans un foyer et rescolarisée. Furieuse dans un premier temps, Dalva va progressivement comprendre que derrière ce qu’elle a toujours nommé «amour», se cache autre chose…

En 2021, la commune de Braine-le-Comte a été servie en matière de tournage puisqu’elle a accueilli il y a quelques semaines des équipes de la RTBF et de la VRT qui mettent en boîte leur première production commune: 1985, qui se penche sur les tueurs du Brabant.