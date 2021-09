Covid: le bilan de la pandémie à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.627.854 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à midi.

Plus de 224.558.780 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Sur la journée de dimanche, 6.105 nouveaux décès et 402.431 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 719 nouveaux morts, les États-Unis (692) et l’Iran (487).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 659.975 décès pour 40.955.260 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 586.851 morts et 20.999.779 cas, l’Inde avec 442.874 morts (33.264.175 cas), le Mexique avec 267.748 morts (3.511.882 cas), et le Pérou avec 198.764 morts (2.161.086 cas).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à midi 1.461.739 décès pour 43.966.780 cas, l’Europe 1.274.018 décès (65.041.142 cas), l’Asie 809.911 décès (52.034.613 cas), l’Afrique 202.912 décès (8.051.997 cas), le Moyen-Orient 190.248 décès (12.821.544 cas), et l’Océanie 1.856 décès (146.350 cas).