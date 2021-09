VIDÉO | Retrouvailles tendues entre Laurent Ruquier et Eric Zemmour: «Fallait pas m’inviter!»

Réunis sur le plateau d’«On est en direct» ce samedi, Laurent Ruquier et son ancien polémiste Éric Zemmour se sont pris le bec à plusieurs reprises devant les caméras.

Écrire que l’ambiance était tendue lors de l’émission «On est en direct» (France 2) de ce samedi soir est sans doute un euphémisme. Invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé à l’occasion de la sortie de son livre «La France n’a pas dit son dernier mot», Éric Zemmour a en effet dû faire face à une salve de critiques de la part de son ancien employeur. Ce dernier estimant notamment que le polémiste «se trompe» lorsqu’il écrit qu’il «n’attendait que cette occasion» pour le renvoyer et qu’il «rongeait son frein depuis des mois».

Lisant d’abord un passage du livre d’Éric Zemmour - «Sa table est assaillie chaque soir par une cour de bobos de gauche et de militants gays, tout ce petit milieu parisien scandalisé de longue date par mes provocations» -, le présentateur s’en est ensuite pris à son invité en lui demandant comment savait-il «qui j’invite à ma table le soir et pourquoi j’aurais des militants gays autour de moi?»

Visiblement irrité par la façon dont le polémiste se pose en victime, Laurent Ruquier est également revenu sur la fois où Éric Zemmour est venu dans «On n’est pas couché» pour défendre son livre «Un suicide français». «Un piège et un tribunal», selon l’invité. Ce que réfute l’animateur de France 2: «De toute façon, ce n’est pas compliqué, si on ne vous invite pas, c’est de la censure, si on vous invite, c’est un piège.»

Si vous voulez je m’en vais, vous parlez tout seul.

Encore énervé par certaines allusions du polémiste de CNews, qui sous-entend notamment que certains invités d’«On n’est pas couché» était invité parce qu’ils étaient gays, Laurent Ruquier, qui ne cache pas son homosexualité, a explosé: «Vous savez, il y a des hétéros qui font des très bons films et des hétéros qui font des très mauvais films, et c’est pareil pour les homos. Tous les homos ne se ressemblent pas, tous les musulmans ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne se ressemblent pas. C’est tellement choquant de déformer la réalité comme ça, de faire croire aux gens que…»

S’écharpant encore sur les chiffres d’audience de leur émission respective, les deux hommes ont campé sur leur position pendant de longues minutes, sans jamais échanger. «Si vous voulez je m’en vais, vous parlez tout seul», a même proposé Éric Zemmour avant d’ajouter, après que Léa Salamé en rajoute une couche: «Je passe mon temps à vous écouter, fallait pas m’inviter!»