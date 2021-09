Pandémie: le pape appelle à «une fraternité» dépassant les frontières

Le pape François, en visite officielle jusqu’à mercredi dans la petite Slovaquie de 5,4 millions d’habitants, a appelé lundi à «une fraternité» dépassant les frontières en Europe qui doit désormais relancer une économie affaiblie par la pandémie.

«C’est de fraternité dont nous avons besoin pour promouvoir une intégration toujours plus nécessaire», a préconisé le pape François, s’exprimant devant les autorités politiques et civiles du pays où il est arrivé dimanche après une escale à Budapest.

«Celle-ci est désormais urgente alors qu’après de durs mois de pandémie s’annonce, avec de nombreuses difficultés, une reprise économique tant attendue, favorisée par des plans de relance de l’Union Européenne», a-t-il plaidé.

La Slovaquie avait enregistré en début d’année des taux de contagion et de mortalité au Covid-19 par habitants les plus élevés du monde et compte plus de 12.000 morts depuis le début de la pandémie.

François a résumé l’histoire du pays comme «un message de paix», en mettant en exergue la naissance «sans conflit» il y a 28 ans de la République tchèque et de la Slovaquie.

«Il faut que ce pays réaffirme son message d’intégration et de paix et que l’Europe se distingue par une solidarité qui, en franchissant les frontières, puisse la ramener au centre de l’histoire», a-t-il plaidé

Le souverain pontife argentin avait publié en novembre 2020 une encyclique intitulée «Fratelli tutti» (Tous frères), appelant de ses voeux un monde plus solidaire avec les plus faibles, en rupture avec «le dogme néolibéral».

Lundi, il a répété que dans un monde totalement interconnecté «personne ne peut s’isoler, comme individu, comme nation», un enseignement majeur de la pandémie.

Le pape qui rêve d’un nouveau monde plus juste post-pandémie, juge que «personne ne doit être stigmatisé ou discriminé», tandis que l’avenir doit passer par «une lutte sérieuse contre la corruption» et par le droit à un emploi.

Il a toutefois enjoint les Slovaques qui ont vécu jadis sous un régime communiste, une pensée unique qui «privait de la liberté», à ne pas verser dans une autre idéologie «vide de sens», l’individualisme.

Fin 2020, la Slovaquie avait adopté des mesures destinées à éliminer la corruption au sein du système judiciaire, une priorité affichée du gouvernement de centre droit élu la même année, dans la foulée d’une vague de protestations contre le meurtre d’un journaliste en 2018.

Le pays s’est doté au printemps d’un nouveau gouvernement, clôturant une crise politique déclenchée par la décision de l’ancien Premier ministre d’acheter des vaccins russes Spoutnik V.