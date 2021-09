Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 13 septembre 2021.

1. Belgique

Le pass sanitaire réglera aussi les fêtes étudiantes

La rentrée dans l’enseignement supérieur se fera aussi en dehors des auditoires. Baptêmes, bleusailles et soirées vont pouvoir reprendre avec un invité de marque: le pass sanitaire, rapporte le journal Le Soir lundi.

La N-VA veut que les Régions puissent enclencher une phase régionale de gestion de crise

La formation nationaliste veut que la Flandre cesse d’être totalement dépendante du centre de crise fédéral dans les situations d’urgence et souhaite qu’il soit possible de déclarer une «phase régionale» de crise, ressort-il d’une note de base pour une nouvelle réglementation préparée par six députés flamands N-VA.

Les coupoles de soins flamandes plaident pour l’instauration du pass sanitaire

Les coupoles flamandes d’hôpitaux et d’organisation des soins appellent à rendre le pass sanitaire obligatoire pour les visiteurs des hôpitaux et des maisons de repos, rapportent lundi matin les quotidiens flamands De Morgen et Het Laatste Nieuws.

La vaccination obligatoire envisageable aussi pour les demandeurs d’asile

Le Comité de concertation programmé vendredi pourrait aussi envisager la vaccination obligatoire des demandeurs d’asile, a expliqué lundi le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, dans la matinale de la VRT radio.

2. Régions

Nivelles: la vie reprend grâce au Covid Safe Ticket

Un millier de jeunes ont pu faire la fête en extérieur vendredi soir à la ferme de l’Hostellerie. Sans masque, mais contrôle strict à l’entrée.

Vaccin: des centres ouvrent à Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et à Train World

La SNCB annonce ce lundi 13 septembre les détails de son dispositif de vaccination bruxellois, développé en concertation avec la Cocom.

Les hôpitaux généraux de Vivalia repasseront en phase 1A dès mercredi

Dès ce mercredi 15 septembre, les hôpitaux de Vivalia repassent en phase 1A. Ce passage de la phase 0 à la phase 1.A est lié à la tendance à la hausse des données épidémiologiques et d’hospitalisation observée ces derniers jours.

3. Monde

Fin du port obligatoire du masque en extérieur au Portugal

Le port du masque en extérieur a cessé lundi d’être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Covid: le bilan de la pandémie à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.627.854 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à midi.

Pandémie: le pape appelle à «une fraternité» dépassant les frontières

Le pape François, en visite officielle jusqu’à mercredi dans la petite Slovaquie de 5,4 millions d’habitants, a appelé lundi à «une fraternité» dépassant les frontières en Europe qui doit désormais relancer une économie affaiblie par la pandémie.

L’événementiel sur plusieurs jours à nouveau possible sous conditions aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les événements et festivals de plusieurs jours seront à nouveau possibles sous certaines conditions, a appris l’ANP à bonne source.

