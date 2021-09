La 77e Vuelta débutera le 19 août 2022 à Utrecht, aux Pays-Bas

Les Pays-Bas devaient accueillir le départ du Tour d’Espagne en 2020 mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement.

Deux ans plus tard, la 77e Vuelta débutera bien d’Utrecht le vendredi 19 août 2022, ont annoncé les organisateurs lundi. La première étape sera un contre-la-montre par équipes à Utrecht, qui fêtera les 900 ans de sa reconnaissance en tant que ville.

Le peloton restera encore deux jours aux Pays-Bas. En effet, il roulera entre Bois-le-Duc et Utrecht le samedi puis poursuivra sa route à travers la région du Brabant-Septentrional dimanche avec une étape en boucle dont le départ et l’arrivée auront lieu dans la ville de Breda.

«Nous attendions avec impatience le moment de remettre en route le projet. Nous préparons un merveilleux évènement avec les résidents et entrepreneurs locaux, pour que tout le monde puisse en profiter, sans oublier nos invités internationaux. L’objectif est de renforcer plus que jamais les liens particuliers qui existent déjà entre l’Espagne et les Pays-Bas», a déclaré la maire d’Utrecht, Sharon Dijksma, citée par l’organisation.

«C’est un projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons depuis presque six ans», a lui insisté Javier Guillén, directeur général de la course espagnole. «Ces mois d’attente n’ont pas atténué l’esprit de collaboration, l’enthousiasme et l’ambition que nous partageons depuis le premier jour avec nos amis néerlandais pour l’organisation de ce départ officiel. Un départ historique pour le cyclisme espagnol et néerlandais.»

Le Slovène Primoz Roglic, actif au sein de la formation néerlandaise Jumbo-Visma, a remporté les trois dernières éditions de la Vuelta. L’épilogue de l’édition 2022 est prévu le dimanche 11 septembre 2022.