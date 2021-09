La SNCB vaccine aussi: des centres ouvrent à Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et à Train World

Les centres SNCB: adresses et horaires

Bruxelles-Central

+ Au croisement Putterij/Cantersteen, 16 à 1000 Bruxelles

+ Dès ce lundi 13 septembre 2021, de 16h à 20h. Puis dès le mardi 14 septembre, du lundi au vendredi de 7h à 11h et de 15h à 20h

+ Au moins jusqu’au 29 octobre 2021

Bruxelles-Midi

+ Vacci-bus sur le parking de la rue de France/rue de l’Instruction à Saint-Gilles. Dès ce jeudi 16 septembre 2021, de 10h à 18h, ensuite, le vendredi 17 septembre et du dimanche 19 au jeudi 23 septembre 2021 de 10h à 18h.

+ Dans la gare de Bruxelles-Midi elle-même, ouverture d’un centre de vaccination dans la galerie Horta (côté place Horta, entre le check in Eurostar et le comptoir Air France). Dès le lundi 27 septembre 2021 jusqu’au 29 octobre 2021 minimum, du lundi au vendredi de 7h à 11h et de 15h à 20h

Train World

+ À Train World, le musée de la SNCB à la gare de Schaerbeek

+ Courant septembre 2021, avec une date d’ouverture qui sera prochainement communiquée