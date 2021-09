Britney Spears annonce être fiancée à Sam Asghari dans une vidéo partagée sur Instagram

La chanteuse américaine Britney Spears a annoncé ses fiançailles avec son compagnon de longue date Sam Asghari, dans une vidéo postée sur Instagram lundi.

L’annonce survient les jours suivants la demande par le père de la star, Jamie Spears, de mettre fin à la mesure de tutelle sous laquelle Britney Spears est placée depuis plus de treize ans, accédant de la sorte à la demande de sa fille.

La pop star de 39 ans a fait savoir dans le message accompagnant la vidéo d’elle et son fiancé, exhibant la bague de fiançailles: «Je ne peux pas le croire».

Sam Asghari (27) a aussi posté une image du couple s’embrassant et présentant la bague dans un message séparé partagé sur le même réseau social.

La chanteuse américaine a déjà été mariée deux fois, en 2004 et pour trois jours seulement avec Jason Alexander, et puis l’année suivante avec Kevin Federline, père de ses deux garçons, Sean Preston et Jayden James.

Le manager de Sam Asghari, Brandon Cohen, a confirmé que «le couple a rendu sa longue relation officielle aujourd’hui et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui lui est exprimé».

Les procédures juridiques quant à la levée de la tutelle controversée se poursuivent.