Evenepoel : «Je suis de nouveau là»

Remco Evenepoel, d’abord très déçu, parvenait à voir le côté positif de sa deuxième place.

Il a baissé la tête et frappé son guidon. De rage. Alors que les spectateurs italiens étaient dans le même état de transe que Sonny Colbrelli, le quatrième champion d’Europe italien d’affilée (!), il était tout à sa déception. Il faut dire qu’il était sans doute le plus fort. Dans la foulée d’une course parfaitement menée par ses équipiers, dont Campenaerts surpuissant et un Hermans excellent, Remco Evenepoel était sorti, comme il l’avait prévu, quand la route s’était élevée. Cela lui avait permis d’écarter pour de bon des gros clients, comme Tadej Pogacar. Seuls Benoît Cosnefroy et, surtout, Sonny Colbrelli, furent capables de prendre sa roue. Et si le Français finit par exploser sous le rythme infernal imprimé par le Brabançon, le Transalpin lui colla aux basques jusqu’au bout.

«Je savais qu’il souffrait dans la montée, qu’il était à la limite, mais il s’est accroché», dira notre compatriote, qui eut quelques gestes de frustration en constatant que son adversaire ne prit aucun relais. Mais ce dernier en était incapable. «Il a fait la course qu’il devait, il mérite son succès», reconnaîtra, après coup, Evenepoel. «En arrivant à deux, je n’avais aucune chance. Je n’ai pas encore de sprint, mais ça viendra. Je vais travailler cela.»

À dire vrai, Evenepoel n’a pas du tout à rougir de son résultat. Au contraire. Il a confirmé que la forme de ces dernières semaines est toujours bien là. Il repart de cet Euro avec deux médailles dans les valises, dont le bronze du chrono, portant le nombre total de breloques belges à cinq, après sa médaille de bronze au chrono, l’or de Segaert et l’argent d’Uijtdebroeks lors du contre-la-montre juniors et le titre de Nys en espoirs.

«Ces résultats me gonflent de confiance. Ils prouvent que je suis de nouveau là. C’est le plus important.»

Tous les signaux sont, donc, au vert à six jours du contre-la-montre des Mondiaux et à deux semaines de la course en ligne. «Van Aert a pu voir que je suis en pleine forme pour l’aider», lance le prodige de Deceuninck-Quick Step. «J’ai eu ma chance ici et je l’ai presque saisie. Maintenant, je suis prêt à me mettre à plat ventre pour Wout.»

Sven Vanthourenhout ne dira pas autre chose. Le sélectionneur belge se réjouit de voir une équipe aussi compétitive. «Dylan Teuns a souffert de la chaleur, ce que je ne m’explique pas. Mais, dans l’ensemble, tout le monde est au niveau attendu au sein de la sélection pour les Mondiaux. À commencer par Victor Campenaerts. Il a fait une course bestiale. Il se surprend lui-même en devenant un tout autre coureur. Je pense qu’il était dans les cinq plus forts du jour.»

Un bras d’honneur de frustration

Dans le chef de Remco, son grand numéro dans le Trentin a également montré qu’il était déjà prêt pour le Tour de Lombardie. S’il refuse de se fixer des objectifs trop élevés, il pourrait tenir en rôle en évidence lors de la classique des feuilles mortes. «Cela fait du bien d’être de retour. J’aurais voulu gagner, mais, dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce que l’on veut.»

Cette phrase sage ne lui a pas empêché d’avoir un geste déplacé à l’encontre d’un spectateur à qui il adressa un bras d’honneur, alors qu’il récupérait, assis par terre. Il devra apprendre à se contenir et à ne pas manifester sa mauvaise humeur d’une telle façon s’il veut se défaire d’une réputation naissante de sale gamin.