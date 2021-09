Charleroi a réussi son examen de maturité à Gand

Au bout d’un match fou, le Sporting a arraché une victoire d’abnégation et de maturité.

Le scénario dingue de ce match envoûtant rend son analyse périlleuse. Presque irrationnelle au vu de l’enchaînement des événements. Il faudrait en réalité d’abord tirer un grand coup de chapeau à tous ses acteurs : joueurs, entraîneurs, arbitres et supporters.

Dans une configuration inhabituelle car déforcée, Charleroi a réussi hier un examen de maturité après six matchs encourageants mais irréguliers. Avec une défense à la moyenne d’âge incroyablement basse (20 ans) et une attaque inédite, le Sporting est passé par toutes les émotions. Celle de mener 0-2 après 12 minutes puis d’être réduit à dix juste avant la pause à cause de l’exclusion stupide de Gholizadeh qui le privera du choc contre le FC Bruges, samedi. «On a entamé ce match comme prévu avec du pressing et de l’énergie, avec et sans ballon, pointait Edward Still. Notre efficacité offensive a chamboulé les plans et on a trop reculé. La carte rouge de Gholizadeh a été un autre tournant, mais on est resté très calmes à la mi-temps. On savait qu’on était capables de subir, de tenir le ballon et qu’on aurait encore des occasions.»

Cela s’est vérifié. En partie du moins. Les Zèbres ont souffert comme jamais en deuxième mi-temps face aux vagues bleues. Leur gestion a été imparfaite, c’est normal dans le processus en cours. «On a erré par moments», a reconnu Still. Les occasions gantoises auraient pu les anéantir mais Koffi a été excellent, et les Gantois un brin maladroits. Naïfs, aussi, parfois.

«La récompense de 3 mois de travail intense»

Charleroi a suffoqué dès l’instant où Depoitre a égalisé (2-2, 58), et aurait pu craquer, mais le collectif s’est révélé. Tout n’a pas été parfait, mais y avait-il moyen de souffrir autrement face à une telle armada? «Cette victoire vient récompenser trois mois de travail collectif intense», félicitait Still, conscient aussi que son équipe aurait pu tout perdre.

L’examen aurait sans doute déjà été réussi avec un point avant que le but de Morioka (95e), un peu chanceux, ne vienne récompenser le courage carolo. Et une forme d’insouciance? «Je parlerais plutôt de conviction, reprenait Still. On sait qu’on peut gagner des matchs à dix, mais différemment. Ce groupe regorge d’une confiance collective en ses capacités, notamment physiques.»

Charleroi doit aussi sa victoire aux changements. Sortir Fall à la pause paraissait sévère pour le Sénégalais, buteur besogneux. Mais force est de constater que la rentrée d’Ilaimaharitra a permis de contrôler tant bien que mal l’entrejeu. Son calme a apaisé les Zèbres dans les périodes tumultueuses. Ensuite est venu le tour de Nicholson. Le Jamaïcain a démontré pourquoi il était l’attaquant n°1. Et pas le dernier pour enjailler le vestiaire après un examen si brillamment réussi.