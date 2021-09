Deux présidents pour l’Union des commerçants

L’Union des commerçants de Hannut a élu deux nouveaux présidents. Pascal Fauville et Nadine Mengels relèvent le défi…

L’un est hannutois pur jus: Pascal Fauville (54 ans) tient la fromagerie «A table!» qu’il a totalement réaménagée cet été. L’autre est hannutoise d’adoption: arrivée dans le centre-ville en 1997, Nadine Mengels (50 ans) vient de déménager son commerce de lingerie, «Balina boutique», vers un espace plus grand. Leur point commun: ils croient dur comme fer dans l’attrait commercial de leur ville. Et ne craignent pas de prendre des risques pour s’y développer.

Reconstruire les finances

Pourtant, leur élection à la tête de l’Union des commerçants du centre de Hannut (UCCH) n’a pas été un long fleuve tranquille… Depuis 2019, Nadine Mengels était trésorière d’une institution un peu à bout de souffle, que la crise sanitaire, puis le départ de son président (Xavier Faure), avait encore plus ébranlée. «J’avais toujours dit que la présidence n’était pas pour moi, que je voulais bien aider, mais pas être au front, explique la commerçante. D’un autre côté, je savais qu’il ne fallait pas laisser tomber l’Union.» Finalement décidée à se présenter, mais pas seule, elle a cherché un coéquipier et s’est tournée vers Pascal Fauville. «J’ai refusé de la manière la plus élégante possible, rigole le fromager. Et puis j’ai également eu une prise de conscience quant à l’importance de notre ASBL, et la nécessité que des personnes s’y engagent.»

Nous voulons nous ouvrir à tous, y compris aux grandes enseignes et aux commerçants de la périphérie.

Elu par l’assemblée générale, le duo prend donc la tête d’une équipe de sept commerçants, avec la mission de presque tout reconstruire. «Notre défi sera de recréer une union au sens large, de ramener ceux qui se sont désintéressés, avance Nadine Mengels. Il va aussi falloir reconstruire les finances pour proposer des activités intéressantes et en faire la promotion.»

1€ de cotisation par jour

Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, plus aucune cotisation n’a été perçue auprès de la cinquantaine de membres de l’UCCH. L’idée serait donc de redemander 1€ de cotisation par jour pour permettre de devenir membre et d’avoir un droit de vote. Avec cet argent, les coprésidents aimeraient, dans un premier temps, programmer deux belles activités sur l’année.

Des fêtes de décembre pour embellir la ville

Avec un premier moment fort pour les fêtes de décembre. «On va donner un attrait positif à la Ville, la rendre jolie à regarder», lâche Pascal Fauville, encore un peu secret. La traditionnelle braderie estivale devrait ensuite également être maintenue.