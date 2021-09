Jogging de Namur: les photos et résultats de la 32e édition

Retrouvez toutes nos photos du Jogging de Namur, où Bastien Marinx s’est imposé sur la grande distance, imité par Sabine Wigny côté féminin.

Après une course réservée aux enfants, la 32e édition du Jogging de Namur a vu des vainqueurs locaux s’imposer sur la grande distance de 10km. Bastien Marinx s’est adjugé l’épreuve chez les hommes avec près de 3 minutes d’avance sur le deuxième classé, et Sabine Wigny l’a emporté chez les dames. Sur le 6km, la victoire est revenue à Jérôme Lechien et à Marie Heinrichs.

+ À LIRE | Jogging de Namur : Bastien Marinx en surclassement

Le top 30 des deux distances

10,2 km

1. Marinx Bastien 00:33:36, 2. Marchal Gilles 00:36:59, 3. Debus Julien 00:38:02, 4. Merlin Nicolay 00:38:34, 5. Lonnoy Fabrice 00:39:13, 6. Bultot Christian 00:39:16, 7. Coniglio Lorenzo 00:39:37, 8. Ferretti Fabian 00:40:30, 9. Martin Julien 00:40:31, 10. Binon Martin 00:40:38, 11. Culot Jean-Marc 00:41:12, 12. Pairoux Maxime 00:41:21, 13. Degrez François 00:41:26, 14. Van Wynendaele Dimitry 00:41:37, 15. De Prins François 00:41:50, 16. Mathy Dominique 00:42:02, 17. Gouverneur Beoit 00:42:22, 18. Coniglio Giuseppe 00:42:27, 19. Hermant Jérôme 00:42:43, 20. Thunus Rémi 00:42:45, 21. Baert Damien 00:42:56, 22. Hecq Denis Jacques 00:43:04, 23. Henrard Arthur 00:43:06, 24. Seiller Robin 00:43:11, 25. Bosseaux Romain 00:43:13, 26. Counet Arnaud Anne 00:43:21, 27. Gysen Julien 00:43:21, 28. Dejemeppe Julien 00:43:24, 29. Bailey Louis 00:43:47, 30. Artoisenet Nicolas 00:43:48.

6,1 km

1. Lechien Jerôme 00:18:55, 2. Solbreux Antoine 00:19:24, 3. Mommart Luca 00:20:19, 4. Culot Jean-Marc 00:20:29, 5. Rennies Rik 00:21:04, 6. Bauraing David 00:21:08, 7. Vuillet Célestin 00:21:18, 8. Marquet Antoine Theeradon 00:21:31, 9. Pierre Frederic 00:21:37, 10. Ippoliti Maxime 00:21:42, 11. Renson Ralph 00:21:44, 12. Moreau Corentin 00:22:11, 13. Heinrichs Marie 00:22:26, 14. Claes Jonas 00:22:35, 15. Desquesnes Vincent 00:22:35, 16. Desille Jérémie 00:22:50, 17. Lahaut Thomas 00:23:12, 18. Exelmans Yves 00:23:21, 19. Exelmans Renzo 00:23:22, 20. Fievez Pierre 00:23:25, 21. Carpentier Maxence 00:23:38, 22. Guillaume Philippe 00:23:39, 23. Theunissen Stephan 00:24:07, 24. Ghysselinckx Nicolas 00:24:09, 25. Dardenne Valentin 00:24:12, 26. Ponsard Quentin 00:24:19, 27. Hecq Gaston 00:24:20, 28. Troussart Noémie 00:24:28, 29. Leloup Théo 00:24:29, 30. Fivet Nathan 00:24:42.