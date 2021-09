Belmondo, pensions, idées resto et vins, Wallonie créatrice, rides… 10 articles et dossiers pour les 55 ans et plus

Si Jean-Paul Belmondo aura marqué de nombreuses générations, le dossier de la réforme des pensions est aussi acrobatique que l’As des As. Mais bon, on ne sait si, là où ils sont de nous ensemble, Bébel et Gabin rejouent «Un singe en hiver» avec notre sélection de vins hebdomadaire, à découvrir ci-dessous, de même que la prolifération de créateurs en Wallonie… et tant d’autres choses.

1. Bébel, l’immortel

Jean-Paul Belmondo est décédé cette semaine, à l’âge de 88 ans. Retrouvez les hommages qui lui ont été rendus, ses plus grands rôles, ainsi que des extraits de ses films cultes et des archives. Testez-vous aussi sur la carrière de ce monstre sacré du cinéma.

Décès de Jean-Paul Belmondo : les hommages se succèdent, Alain Delon se dit « complètement anéanti »

PHOTOS & VIDÉOS | La France dit adieu à Belmondo, son « As des as »

PHOTOS | Après l’hommage national, les obsèques de Jean-Paul Belmondo célébrées dans l’intimité à Paris

Jean-Paul Belmondo en dix répliques cultes

QUIZ | Connaissez-vous la carrière de Jean-Paul Belmondo ?

EXTRAITS VIDÉOS | Jean-Paul Belmondo en six grands rôles

COUP DE SONDE | Quel film de Jean-Paul Belmondo préférez-vous ?

Belmondo au naturel, à l’interview ou en gardien de but d’une équipe de vedettes

VIDÉO | Josiane a croisé Belmondo, venu jouer un match de foot pour l’Oiseau bleu, à Huy

Ils nous ont aussi quittés en 2021

2. Pensions: réforme et tensions

Le projet de réforme des pensions élaboré sous la houlette de la ministre Lalieux fait débat.

Lalieux : « Une pension à temps partiel après 42 ans de carrière »

Un bonus par jour de travail presté au-delà des 42 ans de carrière

Bouchez flingue les projets de réforme de Lalieux

« La ministre Lalieux n’a pas respecté les engagements de la Vivaldi » (UCM)

Le PTB réitère son opposition à Karine Lalieux sur les pensions : « Trois mois pour faire bouger les lignes »

« C’est la première fois qu’une réforme des pensions prend en compte la situation des femmes »

3. La Wallonie, terre de créateurs

- - Le confinement a eu ceci de positif qu’il a modifié nos habitudes de consommation et nous a fait (re) découvrir les talents de nos régions.

4. La cave à vin du Deuzio

Du rouge, du rosé, du blanc, pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, découvrez notre sélection de bouteilles de vin pour accompagner vos plats. Une sélection de Pascal Jassogne.

5. RESTO ET BISTROT | Nulle Part Ailleurs et Absinthe, deux tables en une

Un décor plein de charme au Nulle Part Ailleurs, à Couvin. © Jacques Duchateau La gastronomie au resto et les plats de toujours au bistrot. En plus d’une boutique-vinothèque et de quatre chambres d’hôtes.

6. L’acide hyaluronique contre les rides

Avant d’avoir recours à la chirurgie esthétique pour effacer les signes du temps, on peut envisager les injections d’acide hyaluronique, temporaires, mais la prudence est de mise.

7. Il n’y a pas d’âge pour apprendre et partager

20 000 francophones sont abonnés à une université des aînés, avec des programmes variés et dont le rôle va bien au-delà de l’approfondissement des connaissances.

8. «Le surdosage médicamenteux a rendu ma migraine chronique»

C’est après une opération aux dents que Joana Thibeaux a commencé à souffrir de migraines, il y a cinq ans.

Parfois, la douleur des migraineux est tellement insupportable que la mort (euthanasie, suicide) semble la seule solution.

9. Le Musée Horta rhabillé par 5 artistes

PAUL LOUIS - C’est une première pour le Musée Horta, à Bruxelles: durant deux mois, différentes pièces de la maison seront habillées par des designers contemporains.

10. Les sorties ciné vues par les journalistes de L’Avenir

Benedetta, Respect, Boîte noire…

Sœur Plaisir, un vol Dubaï-Paris, une femme qui s’en va ou encore Aretha Franklin: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les films qui sont sortis cette semaine. Les critiques de L’Avenir vous disent ce qu’ils en pensent. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

