Les bulletins d’Eupen après la défaite 0-1 face à l’Antwerp

Voici les notes attribuées aux Eupenois par la rédaction de l’Avenir, après la défaite 0-1 des Pandas face à l’Antwerp. On soulignera le manque de réaction des hommes de Stefan Krämer une fois menés.

Himmelmann 8

Match réussi du gardien eupenois, particulièrement rassurant malgré la courte défaite face à l’Antwerp. Nurudeen a du souci a se faire.

Heris 7

De nombreux duels remportés par le défenseur, qui n’a jamais vraiment ménagé ses efforts.

Agbadou4,5

Sans sa grossière erreur qui coûte le penalty et le match à Eupen, il aurait écopé d’une belle note. Mais l’Ivoirien doit encore mûrir, malgré ses nombreuses qualités.

Amat7

Match réussi avec une défense efficace sur les offensifs anversois. Le capitaine espagnol de l’AS a su faire parler son expérience.

Lambert7

Belle première période sur le côté droit. Moins présent lors du 2e acte. Sorti par précaution.

Kayembe6

Moins de verticalité que d’habitude.

Cools5,5

Retour discret du médian axial. Heureusement pour lui, en face, Radja Nainggolan a particulièrement déçu.

Peeters6

De superbes transversales, mais un manque de concrétisation qui fait mal à l’équipe sur son occasion 5 étoiles à la 77e.

N’Dri6,5

Des courses percutantes mais un peu trop stéréotypées. Mais une belle débauche d’énergie malgré tout.

Nuhu7

Déroutant, son magnifique but a été annulé pour cause de hors-jeu. Mais la promesse ghanéenne monte en puissance, c’est certain.

Prevljak5,5

Son but ayant été invalidé, ses statistiques sont moins glorieuses qu’escompté. Le Bosnien peut amener plus de danger.

Gnaka, Déom, Koné (NC)

Si Gnaka (centres hasardeux) et Déom (manque d’impact physique) n’ont pas amené grand-chose, Koné a fait bon usage des rares ballons reçus. «Il n’y a aucun problème avec lui. Il s’entraîne bien mais souffre du genou et ça l’empêche d’être au niveau requis pour 90 minutes» a confié Stefan Krämer au sujet de Mamadou Koné.